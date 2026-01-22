Посещаемость ТРЦ в 2025 году понемногу приближается к показателям, фигурировавшим перед пандемией: где наибольший рост

В 2025 году украинский рынок торговой недвижимости заметно восстанавливается. Показатель посещаемости торговых центров является наибольшим за период полномасштабного вторжения и постепенно приближается к цифрам, которые наблюдались до пандемии и военных потрясений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

Согласно аналитике RAU, среднесуточная посещаемость торговых центров в 2025 году составила 393 человека на 1000 кв. м арендованной площади — это рост по сравнению с показателем 383 человека на 1 000 кв. м в 2024 году.

Эксперты отмечают, что положительная динамика наблюдается в разных форматах ТРЦ. Районные центры, ориентированные на товары и услуги повседневного спроса, демонстрируют еще более выраженный рост трафика: в 2025 году на них приходилось в среднем 680 посетителей на 1 000 кв. м против 660 в 2024 году. В окружных ТРЦ этот показатель вырос до 519 человек на 1000 кв. м по сравнению с 507 человек годом ранее.

Сравнительно менее динамичная, но все же положительная ситуация в региональных торговых центрах, где посещаемость выросла с 308 до 318 человек на 1 000 кв. м.

Что говорят представители компаний

Максим Гаврюшин, глава УРТЦ и операционный директор Budhouse Group отмечает, что в торговых центрах центральных и западных регионов Украины в 2025 году был зафиксирован прирост трафика на уровне 2–5%.

В то же время, по словам генерального директора RDA Андрея Лотоцкого, оценить посещаемость торговых центров за этот период объективно сложно. Причиной является влияние воздушных тревог, во время которых часть посетителей, в частности персонал магазинов, попадает в статистику повторно, что влияет на общие показатели.

"Данные приблизительные и демонстрируют общий тренд к увеличению трафика на 7-10%", — комментирует Лотоцкий.

В свою очередь, управляющий партнер RetailPro Development Артем Ретин отмечает, что наиболее стабильные показатели продемонстрировали торговые комплексы, которые инвестировали в энергонезависимость и безопасность. По его словам, в таких объектах посещаемость могла не возрасти, однако и не претерпела существенного снижения.

UTG: статистика посещаемости торговых центров

Восстановление показателей

По данным исследования RAU, посещаемость ТРЦ является лучшей за период полномасштабного вторжения. В то же время она пока остается ниже доководящих показателей: в некоторых сетях она на примерно 16% ниже, чем в 2019 году, до влияния пандемии COVID-19, и на 8% ниже, чем в 2021 году — перед полномасштабным вторжением.

Напомним, в 2025 году было открыто самое большое количество ТРЦ со времен полномасштабного вторжения.