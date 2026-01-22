Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Посещаемость ТРЦ в 2025 году понемногу приближается к показателям, фигурировавшим перед пандемией: где наибольший рост

ТРЦ торговый центр закупки женщины
В 2025 году украинцы стали больше ходить в ТРЦ / Freepik

В 2025 году украинский рынок торговой недвижимости заметно восстанавливается. Показатель посещаемости торговых центров является наибольшим за период полномасштабного вторжения и постепенно приближается к цифрам, которые наблюдались до пандемии и военных потрясений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

Согласно аналитике RAU, среднесуточная посещаемость торговых центров в 2025 году составила 393 человека на 1000 кв. м арендованной площади  это рост по сравнению с показателем 383 человека на 1 000 кв. м в 2024 году.

Эксперты отмечают, что положительная динамика наблюдается в разных форматах ТРЦ. Районные центры, ориентированные на товары и услуги повседневного спроса, демонстрируют еще более выраженный рост трафика: в 2025 году на них приходилось в среднем 680 посетителей на 1 000 кв. м против 660 в 2024 году. В окружных ТРЦ этот показатель вырос до 519 человек на 1000 кв. м по сравнению с 507 человек годом ранее.

Сравнительно менее динамичная, но все же положительная ситуация в региональных торговых центрах, где посещаемость выросла с 308 до 318 человек на 1 000 кв. м.

Что говорят представители компаний

Максим Гаврюшин, глава УРТЦ и операционный директор Budhouse Group отмечает, что в торговых центрах центральных и западных регионов Украины в 2025 году был зафиксирован прирост трафика на уровне 2–5%.

В то же время, по словам генерального директора RDA Андрея Лотоцкого, оценить посещаемость торговых центров за этот период объективно сложно. Причиной является влияние воздушных тревог, во время которых часть посетителей, в частности персонал магазинов, попадает в статистику повторно, что влияет на общие показатели.

"Данные приблизительные и демонстрируют общий тренд к увеличению трафика на 7-10%",  комментирует Лотоцкий.

В свою очередь, управляющий партнер RetailPro Development Артем Ретин отмечает, что наиболее стабильные показатели продемонстрировали торговые комплексы, которые инвестировали в энергонезависимость и безопасность. По его словам, в таких объектах посещаемость могла не возрасти, однако и не претерпела существенного снижения.

Фото 2 — Посещаемость ТРЦ в 2025 году понемногу приближается к показателям, фигурировавшим перед пандемией: где наибольший рост
UTG: статистика посещаемости торговых центров

Восстановление показателей  

По данным исследования RAU, посещаемость ТРЦ является лучшей за период полномасштабного вторжения. В то же время она пока остается ниже доководящих показателей: в некоторых сетях она на примерно 16% ниже, чем в 2019 году, до влияния пандемии COVID-19, и на 8% ниже, чем в 2021 году  перед полномасштабным вторжением.

Напомним, в 2025 году было открыто самое большое количество ТРЦ со времен полномасштабного вторжения.

Автор:
Ярослава Тюпка