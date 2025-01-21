В Киеве за 203 млн гривен продают ТРЦ с "уникальным шармом"

Арестованный за долги ТРЦ «Дивосвіт» на Оболони в Киеве уже выставляют на аукцион в четвертый раз.

Государственный банк "Укрэксимбанк" в четвертый раз объявил аукцион по продаже торгово-развлекательного центра "Дивосвіт", расположенного в Оболонском районе города Киева — в 100 метрах от станции метро "Оболонь", сообщили в OpenMarket.

"Здание украшают четыре верблюда, которые придают уникальный шарм этому объекту. Лот состоит из административных, торговых и вспомогательных помещений, помещений общепита и фитнес-центра", — говорится в объявлении.

Аукцион был назначен на 3 февраля 2025-го через систему открытых электронных торгов СЕТАМ.

Начальная цена ТРЦ — 202 887 094 грн.

Общая площадь объекта – 7 317,00 кв. метров. Центр имеет пять этажей. Раньше здесь действовали экспозиции и аттракционы, переносившие детей в другие исторические эпохи. 4D-кинотеарт, концертная площадка, гончарный круг, охота с лазерным оружием на динозавров и птеродактилов. На аттракционе «Золотая шахта» можно было промыть песок в воде и найти минералы.

Но сегодня «Дивосвіт» не используется по своему назначению. Из-за нерентабельности развлекательный центр был переквалифицирован в бизнес-центр, площади в котором сдавали в аренду, отмечает Украинский совет торговых центров.

В 2008 году за этот проект была присуждена Национальная премия в области архитектуры. Однако коммерческая недвижимость, если она не оптимизируется по поводу требований времени, очень быстро устаревает.

Предыдущий владелец центра должен "Укрэксимбанку" около 200 млн грн, после чего объект был изъят банком.

Это уже четвёртая попытка найти нового владельца здания. Торгово-развлекательный центр был открыт в 2006 году, но официально введен в эксплуатацию только в 2013 году.

Впервые ТРЦ выставили на аукцион в 2020 году за 166 млн. грн, но покупателей не нашлось. Повторные торги в 2022 году завершились безрезультатно.