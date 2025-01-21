У Києві за 203 мільйони гривень продають ТРЦ з "унікальним шармом"

Арештований за борги ТРЦ «Дивосвіт» на Оболоні у Києві вже виставляют на аукціон вчетверте.

Державний банк "Укрексімбанк" вчетверте оголосив аукціон з продажу торговельно-розважального центру "Дивосвіт", розташованого в Оболонському районі міста Києва - за100 метрів від станції метро "Оболонь", повідомили в OpenMarket.

"Будівлю прикрашають чотири верблюди, які надають унікальний шарму цьому об'єкту. Лот складається з адміністративних, торгових та допоміжних приміщень, приміщень громадського харчування та фітнес-центру", - йдеться в оголошенні.

Аукціон призначили на 3 лютого 2025-го через систему відкритих електронних торгів СЕТАМ.

Початкова ціна ТРЦ — 202 887 094 грн.

Загальна площа – 7 317,00 кв. метрів. Центр має п’ять поверхів. Раніше тут діяли експозиції та атракціони, котрі переносили дітей в інші історичні епохи. 4D-кінотеарт, концертний майданчик, гончарне коло, полювання із лазерною зброєю на динозаврів і птеродактилів. На атракціоні «Золота шахта» можна було промити у воді пісок та знайти мінерали.

У 2008 році за цей проєкт було присуджено Національну премію в галузі архітектури. Проте комерційна нерухомість, якщо вона не оптимізується щодо вимог часу, дуже швидко застаріває.

Та сьогодні "Дивосвіт" не використовується за своїм призначенням. Через нерентабельність розважальний центр було перекваліфіковано вбізнес-центр, площі в якому здавали в оренду, наголошує Українська рада торговельних центрів.

Попередній власник центру заборгував "Укрексімбанку" близько 200 млн грн, після чого об’єкт було вилучено банком.

Це вже четверта спроба знайти нового власника будівлі. Торговельно-розважальний центр відкрили у 2006 році, але офіційно ввели в експлуатацію лише у 2013 році.

Уперше ТРЦ виставили на аукціон у 2020 році за 166 млн грн, але покупців не знайшлося. Повторні торги у 2022 році також завершились безрезультатно.

Минулого тижня Delo.ua писало про те, що найдорожчим лотом тижня на аукціонах стала ветлікарня на Рівненщині, ціна зросла у 257 разів