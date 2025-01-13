Найдорожчим лотом тижня на аукціонах стала ветлікарня на Рівненщині, ціна зросла у 257 разів

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів з 6 по 10 січня шість успішних аукціонів, які поповнили бюджет на 11,1 млн грн. Найдорожчим лотом минулого тижня стала ветлікарня на Рівненщині.

Про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що відомо про торги

Усі торги проходили в електронній системі Прозорро.Продажі.

Загалом за лоти змагалися 55 учасників, що в середньому означає 9,17 претендентів на кожен об'єкт.

Найдорожчим лотом минулого тижня стала ветлікарня на Рівненщині. За право власності на об’єкт змагався 21 учасник, вартість лота зросла зі стартових 15 тис. 561 грн до фінальних 4 млн 1 гривні, тобто у 257 разів.

Які аукціони заплановані

Цього тижня ФДМУ запланував проведення 17 онлайн-аукціонів з приватизації.

Серед пропозицій купівлі — такі об’єкти, як:

ДП "Інформаційно-аналітичне агентство",

ДП "Земельний фонд"

майно Липницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".

Крім того, в інвестиційному меню Фонду держмайна цього тижня є адміністративні будівлі з прибудовами, гаражі, ветлікарні та об’єкт незавершеного будівництва.

Нагадаємо, приватизаційні аукціони в системі Прозорро.Продажі забезпечили надходження майже 10,5 млрд грн до державного та місцевих бюджетів у 2024 році.

Додамо, що загалом онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі за 2024 рік принесли майже 19,7 млрд грн завдяки понад 24 тис. успішних торгів.