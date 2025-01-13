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Самым дорогим лотом недели на аукционах стала ветбольница в Ровенской области, цена выросла в 257 раз

Самым дорогим лотом недели на аукционах стала ветбольница в Ровенской области, цена выросла в 257 раз
Все торги проходили в электронной системе Прозорро.Продажи.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел с 6 по 10 января шесть успешных аукционов, пополнивших бюджет на 11,1 млн грн. Самым дорогим лотом стала ветбольница в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Что известно о торгах

Все торги проходили в электронной системе Прозорро.Продажи.

В общей сложности за лоты соревновались 55 участников, что в среднем означает 9,17 претендентов на каждый объект.

Самым дорогим лотом на прошлой неделе стала ветбольница в Ровенской области. За право собственности на объект соревновались 21 участник, стоимость лота выросла со стартовых 15 тыс. 561 грн до финальных 4 млн 1 гривны, то есть в 257 раз.

Фото 2 — Самым дорогим лотом недели на аукционах стала ветбольница в Ровенской области, цена выросла в 257 раз

Какие аукционы запланированы

На этой неделе ФГИ запланировал проведение 17 онлайн-аукционов по приватизации.

Среди предложений покупки — такие объекты, как:

  • ГП "Информационно-аналитическое агентство",
  • ГП "Земельный фонд"
  • имущество Липницкого места производства и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Кроме того, в инвестиционном меню Фонда госимущества на этой неделе есть административные здания с пристройками, гаражи, ветлечебницы и объект незавершенного строительства.

Напомним, приватизационные аукционы в системе Прозорро.Продажи обеспечили поступление почти 10,5 млрд грн в государственный и местные бюджеты в 2024 году.

Добавим, что в общей сложности онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи за 2024 год принесли почти 19,7 млрд грн благодаря более чем 24 тыс. успешных торгов.

Автор:
Ольга Опенько