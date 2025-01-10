Приватизаційні онлайн-аукціони у 2024 році принесли бюджетам різних рівнів понад 10,5 млрд грн

Приватизаційні аукціони в системі Прозорро.Продажі забезпечили надходження майже 10,5 млрд грн до державного та місцевих бюджетів у 2024 році.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

із цієї суми 6,5 млрд грн було отримано від великої приватизації, а понад 4 млрд грн — від малої. Загалом було проведено майже тисячу аукціонів, під час яких вартість активів зростала в середньому в 1,5 раза.

Результати приватизації

Приватизація державного майна принесла 9,6 млрд грн до держбюджету, а продаж комунальних об’єктів поповнив місцеві бюджети на 865,2 млн грн. Крім того, ще понад 2,3 млрд грн очікуються за результатами 140 аукціонів, які перебувають на етапі укладання угод.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, приватизація — це не лише прямі надходження до бюджетів, а й економічне зростання, залучення інвестицій, створення робочих місць та зменшення ролі держави в економіці. Надходження від приватизації у 2024 році перевищили заплановані в 2,5 раза, що свідчить про ефективність прозорих аукціонів.

Найуспішніші аукціони року

Велика приватизація: Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Переможець сплатив за нього майже 3,9 млрд грн.

Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Переможець сплатив за нього майже 3,9 млрд грн. Мала приватизація: Найвищу фінальну ціну серед таких об’єктів отримав готель "Козацький" у Києві — 400 млн грн.

Найвищу фінальну ціну серед таких об’єктів отримав готель "Козацький" у Києві — 400 млн грн. Комунальна власність: Нежитлові приміщення у будівлі, де знаходиться "Київська перепічка", продали за 150 млн грн, поповнивши бюджет столиці.

Особливий інтерес викликав майновий комплекс "Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень" у Харкові. Участь у торгах взяли 34 учасники, що підняли ціну об’єкта майже у 72 рази. Це перший приватизований об’єкт у Харкові з початку повномасштабного вторгнення.

Майже дві третини аукціонів у 2024 році організували органи місцевого самоврядування. Як зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут, на продаж виставлялися нерухомість, кінотеатри, виробничі майстерні, склади та інші об’єкти, що тривалий час не використовувалися.

"Завдяки приватизації ці активи отримали нових власників, а місцеві бюджети — додаткові надходження", — підкреслив Бут.

Додамо, що загалом онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі за 2024 рік принесли майже 19,7 млрд грн завдяки понад 24 тис. успішних торгів.