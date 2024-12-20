Продаж "Аероку": новий власник збереже діяльність компанії та погасить 110,8 млн грн боргів

BGV Group Management, власником якої є Геннадій Буткевич, виграла аукціон Prozorro.Продажі, отримавши право придбати заводи виробника газобетону “Аерок”. Компанія зобов’язується зберегти основні напрями діяльності підприємства, погасити борги на 110,8 млн грн за 6 місяців і виплатити зарплати, податки та прострочені зобов’язання. У майбутньому компанія розвиватиме завод під новим брендом.

Про це інформує пресслужба BGV Group Management.

Що відомо про аукціон

19 грудня 2024 року інвестиційна група BGV Group Management стала переможцем аукціону в системі Prozorro.Продажі, за результатом якого отримала право на придбання заводів одного з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні " Аерок".

Компанія придбала підприємство за майже 1,9 млрд грн, удвічі перевищивши стартову ціну. Ця угода стала однією з найбільших приватизацій 2024 року.

Кошти, сплачені ТОВ “Трайдент Геоінвест Україна”, що також належить бізнесмену Геннадію Буткевичу, надійдуть до держбюджету для фонду ліквідації наслідків російської агресії.

Плани на розвиток

Зазначається, що заводи "Аерок" стануть частиною стратегічних напрямів BGV Group Management, які компанія розвиватиме в енергетиці, інфраструктурі та девелопменті.

Наразі профільна компанія у складі групи BGV Development будує 5 об’єктів комерційної та житлової нерухомості у Житомирі та Києві. Група реалізує інвестиційні проєкти для розширення активів у виробництві будівельних матеріалів. Зокрема, у вересні 2022 року в Житомирській області запущено сучасне підприємство з виробництва щебеню потужністю понад 1,5 млн тонн на рік, підкреслюють у пресслужбі.

"У контексті відбудови України заводи є привабливим активом, які стануть потужним доповненням екосистеми підприємств групи, що відновлюватимуть та розбудовуватимуть Україну", - коментують у компанії BGV Group Management.

Все про "Аерок"

"Аерок" є одним із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Його виробничі потужності знаходяться в Київській та Львівській областях.

Станом на кінець червня завод мав заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом та прострочену кредиторську заборгованість. Загальна сума боргів перевищує 110,8 млн грн, і їх повинен погасити новий власник.

Також він зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства та не звільняти працівників протягом шести місяців.

Довідка: BGV Group Management — інвестиційна компанія, заснована у 2015 році для створення підприємств, спрямованих на економічний розвиток України.

Бенефіціар - Буткевич Геннадій Владиславович. Він також є власником ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" та співвласником мережі "АТБ".

Нагадаємо, 15 жовтня Кабінетом Міністрів України було затверджено стартову ціну та умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу "Аерок" на електронному аукціоні з умовами.

Додамо, підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році.