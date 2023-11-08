ФДМ отримав в управління конфісковані заводи виробника газобетону "Аерок"

Фонд державного майна 2 листопада зареєстрував у державній власності та отримав в управління компанію "Аерок", яка раніше через "Групу ЛСР" (Росія) належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову. Про це йдеться у повідомленні фонду.

"Аерок" є виробником газобетонних блоків, що використовуються для будівництва житлових та промислових об’єктів. Компанія має два заводи в Київській області (Обухів і Березань). На завершальній стадії знаходиться будівництво третього підприємства у Стрию (Львівська область). Виробництво було зупинено у липні 2022 року.

Підприємство є об'єктом великої приватизації, яка планується в 2024 році. Серед першочергових кроків до продажу активу ФДМ називає проведення повної інвентаризації, поновлення виробництва та вжиття заходів з покращення інвестиційної привабливості.

"Менеджмент "Аероку" має реалізувати дорожню карту з відновлення роботи заводів. Ми повинні запропонувати потенційним інвесторам ефективно працююче підприємство. Ми прагнемо забезпечити, щоб колишні російські активи, такі як "Аерок", працювали на українську економіку", – зазначив під час візиту до компанії виконуючий обов'язки голови ФДМ Олександр Федоришин.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд у серпні стягнув в дохід держави належні Молчанову активи, задовольнивши відповідний позов Міністерства юстиції. Йшлося про статутний капітал товариства сумою 437,5 мільйона гривень, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках, а також вилучену готову продукцію.

Підставою для націоналізації стали матеріали кримінального провадження за статтями про фінансування дій з метою повалення конституційного ладу та зміни меж України, а також виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України.

За даними слідства, "Група ЛСР" сприяє веденню Росією агресивної війни, сплачуючи податки і збори до державного бюджету РФ у значних обсягах, а також бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників збройної агресії, інвестує в будівництво житла для російських військовослужбовців.