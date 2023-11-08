ФГИ получил в управление конфискованные заводы производителя газобетона "Аэрок"

Фонд государственного имущества 2 ноября зарегистрировал в государственной собственности и получил в управление компанию "Аэрок", ранее через "Группу ЛСР" (Россия) принадлежавшую подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову. Об этом говорится в сообщении фонда.

"Аэрок" является производителем газобетонных блоков, используемых для строительства жилых и промышленных объектов. Компания имеет два завода в Киевской области (Обухов и Березань). На завершающей стадии находится строительство третьего предприятия в Стрые (Львовская область). Производство было остановлено в июле 2022 года.

Предприятие должно стать объектом большой приватизации, планируемой в 2024 году. Среди первоочередных шагов по продаже актива ФГИ называет проведение полной инвентаризации, возобновление производства и принятие мер по улучшению инвестиционной привлекательности.

"Менеджмент "Аэрока" должен реализовать дорожную карту по возобновлению работы заводов. Мы должны предложить потенциальным инвесторам эффективно работающее предприятие. Мы стремимся обеспечить, чтобы бывшие российские активы, такие как "Аэрок", работали на украинскую экономику", - отметил во время визита в компании исполняющий обязанности главы ФГИ Александр Федоришин.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд в августе взыскал в доход государства принадлежащие Молчанову активы, удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции. Речь шла об уставном капитале общества суммой 437,5 миллиона гривен, 24 объектах имущества в Киевской и Львовской областях, деньгах на счетах, а также изъятой готовой продукции.

Основанием для национализации стали материалы уголовного производства по статьям о финансировании действий с целью свержения конституционного строя и изменения границ Украины, а также оправдания, признания правомерной или отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

По данным следствия, "Группа ЛСР" способствует ведению Россией агрессивной войны, уплачивая налоги и сборы в государственный бюджет РФ в значительных объемах, а также активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников вооруженной агрессии, инвестирует в строительство жилья для российских военнослужащих.