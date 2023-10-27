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Фонд госимущества продаст "Тай-Минералс", конфискованную у российского олигарха Шелкова
Фонд государственного имущества Украины готовит компанию "Тай-Минералс" к приватизации. Ранее эта компания принадлежала российскому миллиардеру и акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаилу Шелкову.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Начальная цена на аукционе составляет около 5 миллионов гривен. Фонд вскоре объявит дату проведения онлайн-аукциона в государственной системе Prozorro.Продажи.
Заместитель председателя ФГИ Сергей Симонов подчеркнул, что ФГИ продолжает активно готовить к приватизации санкционные активы, ранее принадлежавшие российским олигархам. После продажи этих предприятий новым частным владельцам следует работать в интересах Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В фонде отметили, что основные виды деятельности "Тай-Минералс" – предоставление в аренду легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных и строительных машин и оборудования.
Как известно, санкции против Михаила Шелкова были введены из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии РФ против Украины. Принадлежащая ему компания ВСМПО-Ависма поставляла титановую продукцию компаниям русской военно-оборонной индустрии, в том числе в рамках договоров на выполнение государственного оборонного заказа.
Напомним, решение о конфискации активов Шелкова в Украине, в частности "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина" и "Тай-Минералс", принял 23 января Высший антикоррупционный суд.
3 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины и взыскала в доход государства активы российского олигарха Михаила Шелкова, в частности Демуринский горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская область).
24 февраля изъятые активы Шелкова Кабинет министровпередал в управлениеФГИ.