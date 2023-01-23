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ВАКС конфисковал украинские активы российского миллиардера Шелкова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, бывшего главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова. Об этом 23 января сообщила пресс-служба ВАКС.
По решению суда, в доход государства взысканы следующие активы российского олигарха:
- квартира общей площадью 175,5 кв. м в Одессе;
- стояночное место в Одессе;
- состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2 411,3 кв. м в Никополе;
- комплекс в Никополе;
- квартира общей площадью 68,5 кв в Никополе;
- трактор колесный;
- прицеп;
- автомобиль LEXUS;
- четыре автомобиля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
- денежные средства на банковских счетах;
- 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО ТИТАН Украина".
В то же время ВАКС отказал в удовлетворении иска Минюста о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и других компаний, в отношении которых - по мнению ведомства - "российский миллиардер Михаил Шелков осуществляет контроль". В то же время, суд считает недостаточными доказательства, которые могли подтвердить этот факт.
Ранее Delo.ua рассказывало, как Шелкову вместе с другими российскими олигархами удалось вывести из-под санкций и ареста "Демуринский ГОК".Подписывайтесь на наш YouTube канал