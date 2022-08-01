Демуринский ГОК: санкции не работают, национализация не проходит

Благодаря оффшорным манипуляциям, одиозным бизнесменам и бездействующим правоохранителям российские бенефициары вывели из-под санкций и ареста Демуринский ГОК

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Несмотря на многочисленные решения властей по блокированию доступа российских компаний к украинскому стратегическому сырью, бизнес страны-агрессора продолжает выстраивать "серые" схемы владения отечественными предприятиями. При этом больше всего поражает не столько примитивность "конспирационных мер" россиян, сколько наша нерешительность им противодействовать.

Так, в июне 2021 года СНБО Украины ввел персональные санкции против председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма", миллиардера Михаила Шелкова , который является конечным бенефициаром ООО "Демуринский ГОК".

Уже в марте 2022 года, то есть после наложения Украиной, ЕС, США и другими западными странами экономических санкций на предприятия российского ОПК, продукцию двойного назначения, олигархов и спонсоров путинского режима (!), новым акционером Limpieza Limited, владевшей 100% ООО "горно-обогатительный комбинат", становится кипрская компания Bolatico Limited.

По данным журналистов-расследователей NADRA.info, соответствующее соглашение было заключено 02.03.2022.

Представляется очевидным не только мотив уклонения от полномасштабных санкций, но и фиктивность самой схемы с изменением владельца ДГОКа, лишний раз подтверждающего главное намерение.

В первую очередь, вместе с изменением владельцев не произошло изменение состава дирекции компании. Согласно учредительным документам, директорами Limpieza Limited являются Костакис Маврокордатос (регистрация Кипр/гражданство Кипр), Марьяна Шинкарь (Кипр/Украина), Светлана Ильтьо (Австрия/Украина):

Марьяна/Мариана Шинкарь с 2019 года является главой налогового департамента VSMPO-Tirus Ltd, директором в CADOR ENTERPRISES LIMITED и еще в нескольких кипрских оффшорах, бенефициарами которых являются Михаил Шелков, "Ростех" и "ВСМПО-Ависма". Соответствующая связь подтверждается даже через открытые источники .

Еще одна директор компании - Светлана Ильтьо, ранее была фигурантом расследования НАБУ по нанесению ущерба ОГХК на сумму более 300 млн. грн. по так называемым "схемам Журило-Перцева"

Последние, по сообщениям украинских СМИ, уже долгое время являются представителями российского титанового лобби в Украине и организаторами нелегальных схем по поставке продукции на подсанкционные территории. Так компания Osttor Beteiligungs Und Handelsgesestor, акционером которой является Юрий Перцев, а директором оформлена его жена Марина Перцева, является основным поставщиком титановой руды в обход западных санкций из Вьетнама и Мозамбика для предприятий корпорации "ВСМПО-Ависма". Красноречиво, что в 2021 году именно через оффшорную компанию Osttor предприятиям российского ОПК было поставлено 19760 тонн ильменита, 5959 тонн рутила и 2786 тонн циркона производства того же "Демуринского ГОКа"

Похоже, что Шинкарь, Ильтьо, не говоря уже о Журиле и Перцеве, вполне сознательно пошли на нарушение норм национального, международного и права других стран, оказывая содействие подскакционной "ВСМПО-Ависма" в манипуляциях с выводом "Демуринского горно-обогатительного" из-под неизбежного ареста и последующей национализации. Фактически благодаря Bolatico Limited Журила и Перцева подсанкционные "Ростех", «ВСМПО-Ависма» и Михаил Шелков сохранили контроль над украинским промышленным активом.

В апреле 2022 года суд наложил арест на 100% корпоративных прав ГОКа и банковские счета предприятия, следователи БЭБ сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов его директору. Казалось бы, государство наконец-то поставит точку в этой скандальной российско-кипрской оффшорной истории.

Но 20.06.2022 г. Киевский апелляционный суд снял арест по корпоративным правам ГОКа, которыми владеет компания Limpieza Limited. По мнению апелляции, корпоративные права предприятия не могут являться вещественными доказательствами в соответствующем производстве. Теперь ничего не мешает уже Bolatico Limited передать контроль над ГОК уже третьим лицам, ведь арест с корпоративных прав снят, акции предприятия формально принадлежат неподсанкционной структуре.

Наверное, что-то подобное и планировалось конечными российскими бенефициарами Bolatico -Limpieza-ГОК, которые почему-то совсем забыли о существовании такого государственного института, как Антимонопольный комитет Украины.

Дело в том, что для законности фондовых сделок с украинским промышленным активом, нужно официальное согласие со стороны АМКУ. "Киприоты" должны об этом хорошо помнить , ведь в свое время получали ее по крайней мере дважды: в 2012 году при оформлении на "ВСМПО-Ависма" 75% акций в уставном капитале Limpieza и того же года, при покупке Limpieza 100% корпоративных прав ООО "Демуринский ГОК". На сколько известно, в 2022 году такого согласия никто никому не давал.

Следовательно, кроме того, что можно добиться признания недействительным соглашения о получении 100% акций компании Limpieza Limited компанией Bolatico Limited и об анализе соблюдения режима санкций в ходе реализации этого соглашения, да еще и в отношении самого ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" можно жестко поставить вопросы его национализации .

Основания для этого слишком очевидны.

Иначе как мы можем рассчитывать на арест и передачу Украине иностранных активов страны-агрессора, если мы сами не способны разобраться с нелегитимной оффшорно-российской собственностью у себя дома?!