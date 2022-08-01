Демурінський ГЗК: санкції не працюють, націоналізація не відбувається

Завдяки оффшорним маніпуляціям, одіозним бізнесменам та бездіяльним правоохоронцям російські бенефіціари вивели з під санкцій та арешту Демурінський ГЗК

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Попри числені рішення влади щодо блокування доступу російських компаній до української стратегічної сировини, бізнес країни-агресора продовжує вибудовувати "сірі" схеми володіння вітчизняними підприємствами. При цьому, найбільше вражає не стільки примітивність "конспіраційних заходів" росіян, скільки наша нерішучість їм протидіяти.

Так, в червні 2021 року РНБО України запровадила персональні санкції проти голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Сергія Чемезова та заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма", мільярдера Михайла Шелкова, який є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".

Вже в березні 2022 року, тобто після накладання Україною, ЕС, США та іншими західними країнами економічних санкцій на підприємства російського ОПК, продукцію подвійного призначення, олігархів та спонсорів путінського режиму(!), новим акціонером Limpieza Limited, яка володіла 100 % ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", стає кіпрська компанія Bolatico Limited.

За даними журналістів-розслідувачів NADRA.info, відповідну Угоду було укладено 02.03.2022.

Видається очевидним не лише мотив ухилення від повномасштабних санкцій, але й фіктивність самої схеми із зміною власника ДГЗК, яка зайвий раз підтверджує головний намір.

Насамперед, разом із зміною власників не відбулася зміна складу дирекції компанії. Згідно установчих документів, директорами Limpieza Limited є Костакіс Маврокордатос (реєстрація Кіпр/громадянство Кіпр), Марʼяна Шинкар (Кіпр/Україна), Світлана Ільтьо (Австрія/Україна):

Мар’яна/Маріана Шинкар з 2019 року є головою податкового департаменту VSMPO-Tirus Ltd, директором у CADOR ENTERPRISES LIMITED та ще у кількох кіпрських оффшорах, бенефіціарами яких є Михайло Шелков, "Ростех" та "ВСМПО-Авісма". Відповідний зв'язок підтверджується навіть через відкриті джерела.

Ще одна директорка компанії - Світлана Ільтьо, раніше була фігурантом розслідування НАБУ щодо нанесення збитків ОГХК на суму понад 300 млн. грн. за так званими "схемами Журило-Перцева"

Останні, за повідомленнями українських ЗМІ , вже тривалий час є представниками російського титанового лоббі в Україні та організаторами нелегальних схем із постачання продукції на підсанкційні території. Так, компанія Osttor Beteiligungs Und Handelsgesestor, акціонером якої є Юрій Перцев, а директором оформлена його дружина Марина Перцева, є основним постачальником титанової руди в обхід західних санкцій із В’єтнаму та Мозамбіку для підприємств корпорації "ВСМПО-Авісма". Красномовно, що 2021 року саме через оффшорну компанію Osttor підприємствам російського ОПК було поставлено 19760 тон ільменіту, 5959 тон рутілу та 2786 тон циркону виробництва того самого "Демурінського ГЗК"

Схоже на те, що Шинкар, Ільтьо, не кажучи вже про Журило та Перцева, цілком свідомо пішли на порушення норм національного, міжнародного та права інших країн, надаючи сприяння підсканкційній "ВСМПО-Авісма" у маніпуляціях із виводом "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" з під неминучого арешту та подальшої націоналізації. Фактично, завдяки Bolatico Limited Журила та Перцева підсанкційні "Ростех", «ВСМПО-Авісма» та Михайло Шелков зберегли контроль над українським промисловим активом.

У квітні 2022 року суд наклав арешт на 100% корпоративних прав ДГЗК та банківські рахунки підприємства, слідчими БЕБ повідомлено підозру в ухилянні від сплати податків його директорові. Здавалося б, держава нарешті поставить крапку в цій скандальній російсько-кіпрській оффшорній історії.

Але 20.06.2022р. Київський апеляційний суд зняв арешт з корпоративних прав ДГЗК, якими володіє компанія Limpieza Limited. На думку апеляції, корпоративні права підприємства не можуть бути речовими доказами у відповідному провадженні. Відтепер нічого не заважає вже Bolatico Limited передати контроль над ДГЗК вже третім особам, адже арешт з корпоративних прав знято, акції підприємства формально належать непідсанкційній структурі.

Напевно, щось подібне і планувалося кінцевими російськими бенефіціарами Bolatico-Limpieza-ДГЗК, які чомусь зовсім забули про існування такої державної інституції, як Антимонопольний комітет України.

Справа у тому, що для законності фондових оборудок із українським промисловим активом, потрібна офіційна згода з боку АМКУ. "Кіпріоти" мали б про це добре пам’ятати, адже свого часу отримували її принаймні двічі: 2012 року при оформленні на "ВСМПО-Авісма" 75% акцій в статутному капіталі Limpieza і того ж року, при купівлі Limpieza 100% корпоративних прав ТОВ "Демурінський ГЗК". На скільки відомо, 2022 року такої згоди ніхто нікому не надавав.

Відтак, окрім того, що можна домогтися визнання недійсною угоди щодо отримання 100% акцій компанії Limpieza Limited компанією Bolatico Limited та проаналізувати дотримання режиму санкцій у ході реалізації цієї угоди, так ще й відносно самого ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" можна жорстко поставити питання щодо його націоналізації.

Підстави для цього є надто очевидними.

Інакше, як ми можемо розраховувати на арешт і передачу Україні іноземних активів країни-агресора, якщо ми самі не здатні розібратися із нелегітимною оффшорно-російською власністю у себе вдома?!