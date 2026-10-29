Shell заробила майже $11 млрд за квартал на тлі перебоїв у світовому виробництві палива

Британська нафтова компанія Shell отримала $10,8 млрд скоригованого чистого прибутку в третьому кварталі 2026 року. Це другий найвищий показник за всю її історію, зумовлений високою прибутковістю переробки нафти через зменшення світових обсягів виробництва.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Результат перевищив очікування аналітиків, а маржа переробки нафти досягла рекордних $42 за барель. Отримані прибутки дозволили компанії зберегти виплату дивідендів і збільшити програму викупу акцій до $5 мільярдів.

Причини зростання прибутків

Як зазначають аналітики, великі нафтові компанії отримують високі прибутки через те, що конфлікт на Близькому Сході тимчасово зупинив значну частину світових потужностей з виробництва палива. Це забезпечує надмірні прибутки для заводів, які продовжують виробляти бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти.

Під керівництвом головного виконавчого директора Ваеля Савана Shell зосередила нафтопереробні операції на меншій кількості великих заводів, які пов'язані з торговим бізнесом. Водночас компанія розширила присутність у сфері зрідженого природного газу та зберегла видобуток нафти.

Рентабельність та експорт

Рентабельність переробки нафти компанії зросла до рекордної позначки $42 за барель ($264,18 за кубічний метр) у кварталі, порівняно з $24 за барель ($150,96 за кубічний метр) за попередні три місяці. Скоригований прибуток від сегмента "Хімікати та продукти" зріс до $3,86 мільярда. За весь попередній рік цей бізнес заробив загалом $1,1 мільярда.

Північноамериканський портфель скрапленого природного газу також отримав вигоду від експорту палива до Європи та Азії на тлі розширення об'єкта LNG Canada. Shell та партнери домовилися подвоїти експортні потужності цього проекту.

Нагадаємо, у липні Shell відзвітувала про $9,8 млрд скоригованого прибутку за другий квартал. Це другий за величиною квартальний результат в історії компанії після рекорду 2022 року ($11,5 млрд).