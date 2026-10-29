- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Shell заработала почти $11 млрд за квартал на фоне перебоев в мировом производстве топлива
Британская нефтяная компания Shell получила $10,8 млрд скорректированной чистой прибыли в третьем квартале 2026 года. Это второй высокий показатель за всю ее историю, обусловленный высокой прибыльностью переработки нефти из-за уменьшения мировых объемов производства.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.
Результат превысил ожидания аналитиков, а маржа переработки нефти достигла рекордных $42 за баррель. Полученные доходы позволили компании сохранить выплату дивидендов и увеличить программу выкупа акций до 5 миллиардов долларов.
Причины роста доходов
Как отмечают аналитики, крупные нефтяные компании получают высокие прибыли из-за того, что конфликт на Ближнем Востоке временно остановил значительную часть мировых мощностей по производству топлива. Это обеспечивает чрезмерную прибыль для заводов, которые продолжают производить бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.
Под руководством главного исполнительного директора Ваэля Савана Shell сосредоточила нефтеперерабатывающие операции на меньшем количестве крупных заводов, связанных с торговым бизнесом. В то же время, компания расширила присутствие в сфере сжиженного природного газа и сохранила добычу нефти.
Рентабельность и экспорт
Рентабельность переработки нефти компании возросла до рекордной отметки $42 за баррель ($264,18 за кубический метр) в квартале по сравнению с $24 за баррель ($150,96 за кубический метр) за предыдущие три месяца. Скорректированная прибыль от сегмента "Химикаты и продукты" выросла до $ 3,86 миллиарда. За весь предыдущий год этот бизнес заработал в общей сложности $1,1 миллиарда.
Североамериканский портфель сжиженного природного газа также извлек выгоду от экспорта топлива в Европу и Азию на фоне расширения объекта LNG Canada. Shell и партнеры договорились удвоить экспортные мощности этого проекта.
Напомним, в июле Shell отчиталась о $9,8 млрд скорректированной прибыли за второй квартал. Это второй по величине квартальный результат в истории компании после рекорда 2022 года ($11,5 млрд).