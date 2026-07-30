Прибыль Shell достигла $9,8 млрд: компания зафиксировала второй по величине показатель в истории

Британская нефтегазовая компания Shell отчиталась о $9,8 млрд скорректированной прибыли за второй квартал. Это второй по величине квартальный результат в истории компании после рекорда 2022 года ($11,5 млрд).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Финансовые результаты существенно превысили консенсус-прогноз аналитиков в $8,9 млрд и показатель аналогичного периода в прошлом году ($4,3 млрд).

Трейдинг и переработка компенсировали падение добычи

Основным фактором роста доходов стала высокая маржинальность трейдингового подразделения, воспользовавшегося волатильностью цен на мировых рынках. Это позволило перекрыть падение добычи газа:

Сокращение добычи газа: добыча газа компанией упала на 31% по сравнению с предыдущим кварталом. Главной причиной стало остановка работы завода по переработке газа на жидкое топливо Pearl в Катаре и ограничение на других объектах в регионе из-за геополитической нестабильности.

Переработка и химический сектор: на фоне высокого спроса на авиационное и дизельное топливо семь нефтеперерабатывающих заводов Shell работали на 102% своей номинальной мощности. Скорректированная прибыль подразделения химикатов и продуктов выросла на 49% за квартал - до $2,8 млрд.

По словам исполнительного директора Ваэля Саванны, компании удалось быстро компенсировать потери в Катаре благодаря наличию других источников поставок, в частности расширению операций на западном побережье Канады.

Возврат капитала акционерам

Shell сохранит объем программы обратного выкупа акций (buyback) на уровне $3 млрд в следующем квартале. Кроме того, компания завершит выкуп акций на сумму $1,2 млрд, который ранее был отложен из-за сделки по приобретению ARC Resources.

На фоне опубликованного финансового отчета акции Shell в ходе утренних торгов выросли на 1,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что Shell готовит продажу морских ветровых электростанций на сумму свыше $1 млрд в рамках стратегии сокращения портфеля возобновляемой энергетики и фокусировки на ископаемом топливе.