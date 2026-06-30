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Shell прогнозирует заморозку мировой торговли СПГ, но спрос вырастет к 2050 году

спг
Shell спрогнозировала остановку роста мировой торговли СПГ / Depositphotos

Перебои с судоходством в Ормузском проливе из-за войны с Ираном могут удержать мировую торговлю сжиженным природным газом на уровне прошлого года. Такой прогноз во вторник обнародовала компания Shell.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

В то же время, энергетический гигант ожидает возобновления роста индустрии в 2027 году.

Серьезные сбои в движении танкеров через Ормузский пролив уже привели к сокращению примерно пятой части мировых ежемесячных поставок СПГ с начала конфликта.

Ранее Shell ожидала, что глобальная торговля топливом, которая в 2025 году достигла 422 миллиона тонн, продемонстрирует уверенный рост в 2026 году.

В ежегодном прогнозе Shell отмечается, что к 2050 году мировой спрос на СПГ вырастет примерно на 65% и достигнет почти 700 миллионов тонн в год. Главным драйвером выступит Азия, где страны ищут более экологические альтернативы углям.

Кроме того, на развитых рынках, в частности, в Японии, новым мощным источником потребления электроэнергии становятся центры обработки данных. В то же время в Китае в этом году прогнозируют замедление импорта из-за конфликта с Ираном.

Для удовлетворения будущего спроса отрасли понадобятся дополнительные инвестиции. К 2030 году на рынок должно поступить около 180 миллионов тонн нового СПГ в год.

Однако для покрытия потребностей в 2030-2040 годах необходимо будет привлечь капитал в новые проекты экспорта объемом около 200 миллионов тонн ежегодно.

Напомним, глобальные инвестиции в проекты по добыче природного газа в текущем году могут вырасти более чем на 10% и достигнут 330 миллиардов долларов. Это самый высокий уровень за последнее десятилетие. В то же время, расходы на добычу нефти сокращаются уже третий год подряд.

Автор:
Татьяна Бессараб