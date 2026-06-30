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Shell прогнозує замороження світової торгівлі ЗПГ, але попит зросте до 2050 року

спг
Shell спрогнозувала зупинку зростання світової торгівлі ЗПГ / Depositphotos

Перебої з судноплавством в Ормузькій протоці через війну з Іраном можуть утримати світову торгівлю зрідженим природним газом на рівні минулого року. Такий прогноз у вівторок оприлюднила компанія Shell.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Водночас енергетичний гігант очікує відновлення зростання індустрії у 2027 році.

Серйозні збої в русі танкерів через Ормузьку протоку уже призвели до скорочення приблизно п'ятої частини світових щомісячних поставок ЗПГ з початку конфлікту.

Раніше Shell очікувала, що глобальна торгівля паливом, яка у 2025 році досягла 422 мільйонів тонн, продемонструє впевнене зростання у 2026 році.

У щорічному прогнозі Shell зазначається, що до 2050 року світовий попит на ЗПГ зросте приблизно на 65% і досягне майже 700 мільйонів тонн на рік. Головним драйвером виступить Азія, де країни шукають екологічніші альтернативи вугіллю.

Крім того, на розвинених ринках, зокрема в Японії, новим потужним джерелом споживання електроенергії стають центри обробки даних. Водночас у Китаї цього року прогнозують сповільнення імпорту через конфлікт з Іраном.

Для задоволення майбутнього попиту галузі знадобляться значні додаткові інвестиції. До 2030 року на ринок має надійти близько 180 мільйонів тонн нового ЗПГ на рік.

Проте для покриття потреб у 2030–2040 роках необхідно буде залучити капітал у нові проекти експорту обсягом ще близько 200 мільйонів тонн щорічно.

Нагадаємо, глобальні інвестиції в проєкти з видобутку природного газу цього року можуть зрости більш ніж на 10% і сягнуть 330 мільярдів доларів. Це найвищий рівень за останнє десятиліття. Водночас витрати на видобуток нафти скорочуються вже третій рік поспіль.

Автор:
Тетяна Бесараб