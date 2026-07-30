Продажа "Артериума": корпорацию начали предлагать потенциальным покупателям

Корпорацию "Артериум", в которую входят фармпроизводители "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат", начали предлагать потенциальным покупателям на украинском фармацевтическом рынке. В то же время документального подтверждения официального старта продаж нет, а неизвестно, кто именно уполномочил посредников искать инвестора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение LIGA.net, которое пообщалось с владельцем крупного фармпроизводителя и двумя украинскими инвестбанкирами.

По словам собеседников издания, предложения о приобретении "Артериума" поступали через посредников - группы юристов и инвестиционных банкиров. При этом они не представляли потенциальное соглашение как продажу напрямую от Константина Жеваго.

Один из владельцев крупного фармпроизводителя рассказал, что представители посредников регулярно контактировали с участниками рынка, однако его компания не перешла к переговорам из-за отсутствия прямого контакта с собственником актива.

LIGA.net отмечает, что не получила документов, подтверждающих официальное начало продажи или полномочия посредников действовать от имени владельцев корпорации.

В конце 2025 года "Артериум" сообщил о смене акционеров, однако их имена не раскрыли. По данным издания, информация в открытых реестрах также не дает однозначного ответа по фактическому контролю над компанией.

К ключевым активам "Артериума" относятся "Галичфарм" во Львове и "Киевмедпрепарат" в Киеве. В общей сложности корпорация производит около 170 лекарственных средств.

По данным Apteka.ua, в 2025 году "Артериум" занимал седьмое место в Украине по объемам аптечных продаж лекарственных средств и диетических добавок в денежном выражении.

В 2025 г. вокруг активов корпорации также возникли юридические споры. В сентябре "Артериум" заявил о попытке рейдерства и обвинил компанию "Скай-Девелопмент" в попытке получить контроль над имуществом "Киевмедпрепарата" и корпорации.

"Скай-Девелопмент" инициировала процедуры банкротства "Галичфарма", а впоследствии "Киевмедпрепарата" и "Артериума". Компания стала кредитором "Галичфарма" после приобретения у Фонда гарантирования вкладов прав требования по десяти долговым обязательствам корпорации перед обанкротившимся банком "Финансы и Кредит".

В июле 2026 г. Агентство по розыску и менеджменту активов заключило договор управления арестованной недвижимостью, связанной с Жеваго, на улице Саксаганского, 139 в Киеве. Речь идет о четырех корпусах на территории "Киевмедпрепарата".

Напомним, Хозяйственный суд Львовской области 2 апреля утвердил план санации АО "Галичфарм", входящего в фармацевтическую корпорацию "Артериум" бизнесмена Константина Жеваго.