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Обыски фармацевтических компаний: как отреагировали Farmak, Дарница и Артериум

Обыски фармацевтических компаний: как отреагировали Farmak, Дарница и Артериум

В пятницу, 28 февраля, правоохранители провели обыски на предприятиях ведущих украинских фармацевтических компаний Farmak, "Дарница" и "Артериум". Следственные действия касаются документации, связанной с сотрудничеством с дистрибьюторами лекарственных средств.

Об этом компании сообщили в совместном заявлении, отметив свою открытость к сотрудничеству с правоохранительными органами.

"Деятельность наших компаний прозрачна и осуществляется исключительно в пределах действующего законодательства Украины. Все договоры и финансовые операции документально подтверждены и проходят надлежащие процедуры в соответствии с требованиями регуляторных органов", — отмечается в заявлении.

Компании добавляют, что готовы предоставить всю необходимую информацию в пределах установленных процедур.

Обыски прошли накануне 1 марта, когда Farmak, "Дарница" и "Артериум" поддержали инициативу президента и решение СНБО от 12 февраля по снижению цен на лекарственные средства на 30%.

Компании также взяли на себя дополнительные социальные обязательства.

"Мы, как никто, заинтересованы в объективном, беспристрастном расследовании уголовного производства с соблюдением требований законодательства и обеспечения бесперебойной работы фармацевтической отрасли в интересах всех граждан Украины", – подчеркивают представители компаний.