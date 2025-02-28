Обшуки фармацевтичних компаній: як відреагували Farmak, Дарниця та Артеріум

У п’ятницю, 28 лютого, правоохоронці провели обшуки на підприємствах провідних українських фармацевтичних компаній Farmak, "Дарниця" та "Артеріум". Слідчі дії стосуються документації, пов’язаної зі співпрацею з дистриб’юторами лікарських засобів.

Про це компанії повідомили у спільній заяві, наголосивши на своїй відкритості до співпраці з правоохоронними органами.

"Діяльність наших компаній є прозорою та здійснюється виключно в межах чинного законодавства України. Усі договори та фінансові операції документально підтверджені та проходять належні процедури відповідно до вимог регуляторних органів", – зазначається в заяві.

Компанії додають, що готові надати всю необхідну інформацію в межах встановлених процедур.

Обшуки відбулися напередодні 1 березня, коли Farmak, "Дарниця" та "Артеріум" підтримали ініціативу президента та рішення РНБО від 12 лютого щодо зниження цін на лікарські засоби на 30%.

Компанії також взяли на себе додаткові соціальні зобов’язання.

"Ми, як ніхто, зацікавлені в об’єктивному, неупередженому розслідуванні кримінального провадження з дотриманням вимог законодавства та забезпечення безперебійної роботи фармацевтичної галузі в інтересах усіх громадян України", – підкреслюють представники компаній.