- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Полтаве
В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по оценке последствий обстрела и определению объема нанесенного ущерба.
По сообщению пресс-службы, среди сотрудников объекта жертв и пострадавших нет. Во время воздушной тревоги персонал терминала своевременно переместился в обустроенные укрытия.
В "Новой почте" заверили, что полностью выполнят свои обязательства перед клиентами и компенсируют объявленную стоимость всех отправлений, которые получили повреждения или были уничтожены в результате атаки.
Представители компании в ближайшее время свяжутся с владельцами грузов для уточнения деталей процедуры возмещения.
Клиентам также рекомендуют отслеживать текущий статус посылок через мобильное приложение или на официальном вебсайте логистического оператора.
Атаки на инфраструктуру "Новой почты"
Напомним, в ночь на 25 июля очередной российский удар пришелся по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.
В начале июля был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .
Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".