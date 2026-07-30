Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Полтаве

В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по оценке последствий обстрела и определению объема нанесенного ущерба.

По сообщению пресс-службы, среди сотрудников объекта жертв и пострадавших нет. Во время воздушной тревоги персонал терминала своевременно переместился в обустроенные укрытия.

В "Новой почте" заверили, что полностью выполнят свои обязательства перед клиентами и компенсируют объявленную стоимость всех отправлений, которые получили повреждения или были уничтожены в результате атаки.

Представители компании в ближайшее время свяжутся с владельцами грузов для уточнения деталей процедуры возмещения.

Клиентам также рекомендуют отслеживать текущий статус посылок через мобильное приложение или на официальном вебсайте логистического оператора.

ГСЧС Украины

Атаки на инфраструктуру "Новой почты"

Напомним, в ночь на 25 июля очередной российский удар пришелся по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.

В начале июля был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".