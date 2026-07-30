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Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Полтаве

В Полтаве попали в сортировочный центр "Новой почты"
В Полтаве попали в сортировочный центр "Новой почты" / ГСЧС

В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по оценке последствий обстрела и определению объема нанесенного ущерба.

По сообщению пресс-службы, среди сотрудников объекта жертв и пострадавших нет. Во время воздушной тревоги персонал терминала своевременно переместился в обустроенные укрытия.

В "Новой почте" заверили, что полностью выполнят свои обязательства перед клиентами и компенсируют объявленную стоимость всех отправлений, которые получили повреждения или были уничтожены в результате атаки.

Представители компании в ближайшее время свяжутся с владельцами грузов для уточнения деталей процедуры возмещения.

Клиентам также рекомендуют отслеживать текущий статус посылок через мобильное приложение или на официальном вебсайте логистического оператора.

Фото 2 — Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Полтаве
Фото 3 — Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Полтаве
ГСЧС Украины

Атаки на инфраструктуру "Новой почты"

Напомним, в ночь на 25 июля очередной российский удар пришелся по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.

В начале июля был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".

Автор:
Татьяна Бессараб