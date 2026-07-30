Пентагон заключил рекордное соглашение на $58,6 млрд для выпуска ракет в Patriot

Армия США подписала контракт с компанией Lockheed Martin на сумму до 58,6 млрд. долларов США на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Решение было принято на фоне истощения американских арсеналов из-за масштабных поставок оружия союзникам и военных операций в Иране и Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Детали контракта и наращивание выпуска

Новое соглашение трансформирует предыдущий годовой контракт стоимостью 4,7 млрд долларов, заключенный в апреле, в семилетний проект многолетних закупок. Программа рассчитана на 2026-2032 финансовые годы.

Ключевые показатели и планы производства:

Утроение мощностей: Lockheed Martin обязуется утроить объемы выпуска перехватчиков PAC-3 MSE до конца 2030 года.

Увеличение выпуска: ранее компания анонсировала план выхода на уровень производства до 2000 ракет PAC-3 ежегодно.

Расширение штата: количество рабочих мест на заводе в Кемдене (штат Арканзас) вырастет на 50% - с 1 200 до примерно 1 850 сотрудников.

Инвестиции в инфраструктуру: оборонный гигант планирует инвестировать от 8 до 9 млрд долларов к 2030 году в модернизацию более 20 объектов в США, в том числе новых центров боеприпасов в Алабаме и Арканзасе.

Перехватчик PAC-3 MSE работает по принципу непосредственного кинетического поражения (hit-to-kill) и является основным средством системы Patriot для уничтожения баллистических и крылатых ракет и авиации врага.

Давление Белого дома и дефицит запасов

Заключение многолетнего контракта отвечает требованиям администрации президента Дональда Трампа, усиливающей давление на оборонных подрядчиков с требованием приоритетизировать расширение производственных линий над выплатами дивидендов акционерам. В январе Трамп подписал указ по выявлению компаний, ненадлежаще выполняющих государственные заказы, продолжая распределять доходы среди инвесторов.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вооруженные силы США имеют на вооружении менее 1 000 ракет-перехватчиков Patriot и менее 250 ракет для систем THAAD, которые активно применялись во время боевых действий на Ближнем Востоке.

Аналогичную рамочную сделку Пентагон заключил с материнской компанией Raytheon — RTX — для увеличения выпуска крылатых ракет Tomahawk с текущих 60 единиц в год до 1 000 единиц ежегодно.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет производить перехватчики для Patriot. Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon производит перехватчики для систем Patriot. Это одно из ключевых средств противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от российских атак.