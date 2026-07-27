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Альтернатива Patriot: Украина готовит прототип новой ПВО на 2027 год
Украина рассчитывает подготовить прототип новой системы ПВО под кодовым названием "Фрея" уже в первой половине 2027 года. Она должна стать более дешевой и гибкой альтернативой американским комплексам Patriot для сбивания баллистических ракет.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.
По словам возглавляющего этот проект заместителя секретаря СНБО Давида Алояна, в ближайшее время состоится первое заседание международного руководящего комитета для оценки расходов на разработку. Официальный запуск противобаллистической коалиции состоялся две недели назад на саммите в Париже с участием Президента Украины Владимира Зеленского, лидеров 10-ти европейских стран и представителей оборонных компаний.
Особенности и архитектура системы "Фрея"
Главная цель проекта – в кратчайшие сроки создать работающий прототип, способный продемонстрировать первые результаты.
Основой системы является принцип открытой архитектуры с взаимозаменяемыми компонентами:
- Вклад Украины: пусковая установка и ракета-перехватчик.
- Вклад союзников: современные радары, сенсоры и электроника для наведения и управления.
- Промышленные партнеры: украинский производитель Fire Point, европейские компании Eurosam, Leonardo, Thales, Saab и Hensoldt.
Открытая архитектура позволит каждой стране-партнеру интегрировать собственное оборудование, например датские радары Weibel или шведские системы от Saab.
Альтернатива Patriot
Пока единственным средством в арсенале Украины, способным надежно сбивать российские баллистические ракеты, остается американская система Patriot. Однако снабжение ракет к ней ограничено длительным циклом производства и дефицитом.
Для обеспечения стабильного финансирования и сокращения бюрократии участники коалиции рассматривают возможность создания специального фонда.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет производить перехватчики для Patriot вместе с Raytheon. Совместное производство станет важным шагом по укреплению украинской системы ПВО.