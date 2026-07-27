Альтернатива Patriot: Україна готує прототип нової ППО на 2027 рік

Україна розраховує підготувати прототип нової системи ППО під кодовою назвою "Фрея" вже в першій половині 2027 року. Вона має стати дешевшою та гнучкішою альтернативою американським комплексам Patriot для збиття балістичних ракет.

Про це пише Delo.ua із посиланням на матеріал Reuters.

За словами заступника секретаря РНБО Давида Алояна, який очолює цей проєкт, найближчим часом відбудеться перше засідання міжнародного керівного комітету для оцінки витрат на розробку. Офіційний запуск протибалістичної коаліції відбувся два тижні тому на саміті в Парижі за участі Президента України Володимира Зеленського, лідерів 10 європейських країн та представників оборонних компаній.

Особливості та архітектура системи "Фрея"

Головна мета проєкту — у найкоротші терміни створити працюючий прототип, здатний продемонструвати перші результати.

Основою системи є принцип відкритої архітектури з взаємозамінними компонентами:

Внесок України: пускова установка та ракета-перехоплювач.

Внесок союзників: сучасні радари, сенсори та електроніка для наведення й управління.

Промислові партнери: український виробник Fire Point, а також європейські компанії Eurosam, Leonardo, Thales, Saab та Hensoldt.

Відкрита архітектура дозволить кожній країні-партнеру інтегрувати власне обладнання, наприклад, датські радари Weibel або шведські системи від Saab.

Альтернатива Patriot

Наразі єдиним засобом в арсеналі України, здатним надійно збивати російські балістичні ракети, залишається американська система Patriot. Проте постачання ракет до неї обмежене тривалим циклом виробництва та дефіцитом.

Для забезпечення стабільного фінансування та зменшення бюрократії учасники коаліції розглядають можливість створення спеціального фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом із Raytheon. Спільне виробництво стане важливим кроком для зміцнення української системи ППО.