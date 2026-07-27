НБУ готує нові правила відкриття та закриття банківських рахунків

Національний банк пропонує дозволити банкам фінансової інклюзії залучати комерційних агентів для оформлення банківських рахунків і вкладів. Це має розширити доступ до фінансових послуг для клієнтів, яким складніше користуватися традиційними банківськими відділеннями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За проєктом змін, комерційний агент зможе від імені банку фінансової інклюзії:

консультувати клієнтів;

пропонувати банківські продукти;

готувати та укладати договори банківського рахунку;

оформлювати договори банківського вкладу;

укладати договори рахунку умовного зберігання, або ескроу.

Для цього банк і комерційний агент мають укласти відповідний договір.

НБУ також планує визначити перелік клієнтів, яким банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки за таким механізмом.

Зміни пов’язані з набранням чинності окремими положеннями закону про розвиток фінансової інклюзії в Україні.

Відповідні норми містить проєкт постанови НБУ про зміни до інструкції щодо відкриття та закриття рахунків користувачів. Документ поки винесений на обговорення і ще не набрав чинності.

Нагадаємо, Нацбанк що торік хотів спростити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.