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НБУ готує нові правила відкриття та закриття банківських рахунків
Національний банк пропонує дозволити банкам фінансової інклюзії залучати комерційних агентів для оформлення банківських рахунків і вкладів. Це має розширити доступ до фінансових послуг для клієнтів, яким складніше користуватися традиційними банківськими відділеннями.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
За проєктом змін, комерційний агент зможе від імені банку фінансової інклюзії:
- консультувати клієнтів;
- пропонувати банківські продукти;
- готувати та укладати договори банківського рахунку;
- оформлювати договори банківського вкладу;
- укладати договори рахунку умовного зберігання, або ескроу.
Для цього банк і комерційний агент мають укласти відповідний договір.
НБУ також планує визначити перелік клієнтів, яким банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки за таким механізмом.
Зміни пов’язані з набранням чинності окремими положеннями закону про розвиток фінансової інклюзії в Україні.
Відповідні норми містить проєкт постанови НБУ про зміни до інструкції щодо відкриття та закриття рахунків користувачів. Документ поки винесений на обговорення і ще не набрав чинності.
Нагадаємо, Нацбанк що торік хотів спростити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.