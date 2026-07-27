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Дрони РФ вдарили по молочній фермі на Сумщині: що відомо про наслідки атаки

ферма
Росія завдала удару по молочній фермі в Сумській області

Російські війська атакували безпілотниками молочну ферму в Дубов'язівській громаді Сумської області. Внаслідок удару загинули корови, частина тварин отримала поранення, однак серед працівників постраждалих немає.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока.

Обстріл ферми на Сумщині

За інформацією асоціації, атака розпочалася ввечері. Під удар потрапило цивільне аграрне підприємство, а на його території після обстрілу виявили двигун від реактивного безпілотника.

В АВМ наголосили, що російські обстріли систематично завдають ударів по українському тваринництву та об'єктах продовольчої інфраструктури. Попри руйнування і втрати, господарство продовжує працювати та забезпечувати виробництво молока.

Асоціація також висловила підтримку керівництву та працівникам підприємства, зазначивши, що українські молочні фермери змушені працювати в умовах постійної загрози обстрілів, водночас підтримуючи виробництво та продовольчу безпеку країни.

Фото 2 — Дрони РФ вдарили по молочній фермі на Сумщині: що відомо про наслідки атаки

Нагадаємо, в Україні 27 липня не прогнозують обмежень споживання електроенергії. Водночас через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській і Харківській областях тимчасово залишається без світла.

Автор:
Ольга Опенько