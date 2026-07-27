Трамп заявив, що в Африці на його честь назвуть 1000-кілометрову автомагістраль

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Марокко назве автомагістраль завдовжки 1 055 кілометрів у Західній Сахарі на його честь.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

Такий крок відображає рішення політика визнати суверенітет королівства над цією спірною територією під час його першого президентського терміну у 2020 році, що сприяло подальшому інвестиційному буму в регіоні.

Подробиці інфраструктурного проєкту

У відеоролику, який Трамп опублікував у соцмережі Truth Social, показано пустельні пейзажі та ділянки автомагістралі вартістю близько 1 мільярда доларів.

Ця дорога сполучає міста Дахла та Тізніт і пролягає через територію, яку Марокко вважає своїми південними провінціями.

Автомагістраль названо однією з найдовших доріг Африки, яка охоплює 7% атлантичного узбережжя континенту та стане частиною ширшої мережі, що з'єднає Західну Африку із середземноморським узбережжям.

Конфлікт довкола регіону та економічний бум

Західна Сахара є багатою на ресурси територією розміром із Велику Британію. З 1975 року за неї триває суперечка між Марокко та підтримуваним Алжиром рухом за незалежність "Фронт Полісаріо".

Після визнання суверенітету з боку США, а згодом Франції та Іспанії, регіон переживає масштабний розвиток. Тут будують глибоководний порт вартістю 1,3 мільярда доларів, туристичні курорти та об'єкти відновлюваної енергетики, а торік режисер Крістофер Нолан навіть знімав поблизу Дахли фрагменти фільму "Одіссея".

Сам Трамп висловив подяку королю Мохаммеду VI за таку честь та висловив сподівання незабаром особисто проїхати всією магістраллю. Водночас офіційне Марокко поки не підтвердило перейменування об'єкта, а речник уряду утримався від коментарів.

Раніше посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа наполягали, щоб американське Бюро гравіювання тадруку розробило банкноту номіналом 250 доларів із портретом американського президента.