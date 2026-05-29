У США хочуть випустити 250-доларову купюру із зображенням Трампа

долар
У США вперше за століття з'явиться нова банкнота: на ній буде Трамп

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа наполягали, щоб американське Бюро гравіювання та друку розробило банкноту номіналом 250 доларів із портретом президента.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Washington Post із посиланням на чотирьох колишніх та чинних працівників Бюро.

За їхніми словами, скарбник США Брендон Біч та його старший радник Майк Браун, починаючи з минулого року, неодноразово закликали співробітників Бюро гравіювання та друку підготувати прототипи банкноти. Це викликало занепокоєння, оскільки федеральне законодавство наразі дозволяє зображувати на банкнотах лише померлих людей.

У серпні-вересні Біч надав співробітникам макети дизайну банкноти — зокрема, один із зображенням обличчя Трампа в центрі купюри між підписами президента та міністра фінансів. Художник Іен Александер, який розробив макет, розповів WP, що особисто обговорював дизайн із Трампом і той схвалив зміни до нього.

Директорка друкарні Патрісія Солімен та інші співробітники неодноразово пояснювали посадовцям Білого дому, що існують юридичні та процедурні перешкоди, а випуск нової банкноти може зайняти від шести до восьми років. Двоє призначенців відреагували на це зневажливо, розповіли співробітники Бюро.

27 квітня керівництво Міністерства фінансів раптово перевело Солімен із посади. У прощальному листі до колег вона написала, що її відхід «не був її вибором» і що вона «ніколи не зраджувала цінності чи принципи». Натомість Брауна призначили виконувати обов’язки директора Бюро.

Міністерство фінансів заявило, що Біч «ніколи не просив співробітників друкувати банкноти до ухвалення Конгресом» відповідного закону. Законопроєкт, який би дозволив випуск такої купюри, був поданий до Конгресу минулого року, але так і не був ухвалений.

Ларрі Р. Фелікс, колишній директор Бюро, зазначив, що випуск банкноти номіналом 250 доларів суперечитиме закону без ухвалення Конгресом. Він зауважив, що на розробку та виробництво банкноти номіналом 100 доларів знадобилося понад 10 років.

Водночас джерела WP розповіли, що Солімен та її персонал погодилися на іншу вимогу адміністрації: надрукувати 100-доларові купюри з підписом Трампа. Ці купюри — перші в американській історії з підписом чинного президента — зараз друкуються у Вашингтоні.

Монета із зображенням Трампа

Нагадаємо, також у США випустять пам’ятну золоту монету із зображенням Трампа. На монеті буде зображено суворого Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. Вона заснована на фотографії, що виставлена ​​в Національній портретній галереї у Вашингтоні.

При цьому закон у Штатах забороняє розміщувати чинного президента на валюті. Однак у цьому випадку йдеться про колекційну монету, яку Мінфін може випускати на власний розсуд.

Це буде лише друга монета США з живим президентом - перша, присвячена Джорджу Вашингтону та Калвіну Куліджу, випущена у 1926 році, виявилася непопулярною та більшість екземплярів переплавили. 

Також у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Автор:
Світлана Манько