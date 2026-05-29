В США хотят выпустить 250-долларовую купюру с изображением Трампа

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивали, чтобы американское Бюро гравировки и печати разработало банкноту номиналом 250 долларов с портретом президента.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на четырех бывших и действующих сотрудников Бюро.

По их словам, казначей США Брэндон Бич и его старший советник Майк Браун, начиная с прошлого года, неоднократно призывали сотрудников Бюро гравировки и печати подготовить прототипы банкноты. Это вызывало беспокойство, поскольку федеральное законодательство позволяет теперь изображать на банкнотах только умерших людей.

В августе-сентябре Бич предоставил сотрудникам макеты дизайна банкноты - в частности, один с изображением лица Трампа в центре купюры между подписями президента и министра финансов. Разработавший макет художник Иэн Александер рассказал WP, что лично обсуждал дизайн с Трампом и тот одобрил изменения к нему.

Директор типографии Патрисия Солимен и другие сотрудники неоднократно объясняли должностным лицам Белого дома, что существуют юридические и процедурные препятствия, а выпуск новой банкноты может занять от шести до восьми лет. Два назначенца отреагировали на это пренебрежительно, рассказали сотрудники Бюро.

27 апреля руководство Министерства финансов внезапно перевело Солимена с должности. В прощальном письме к коллегам она написала, что ее уход «не был ее выбором» и что она «никогда не изменяла ценностям или принципам». Брауна назначили исполнять обязанности директора Бюро.

Министерство финансов заявило, что Бич "никогда не просил сотрудников печатать банкноты до принятия Конгрессом" соответствующего закона. Законопроект, который позволил бы выпуск такой купюры, был подан в Конгресс в прошлом году, но так и не был принят.

Ларри Р. Феликс, бывший директор Бюро, отметил, что выпуск банкноты номиналом 250 долларов будет противоречить закону без принятия Конгрессом. Он отметил, что на разработку и производство банкноты номиналом в 100 долларов понадобилось более 10 лет.

В то же время источники WP рассказали, что Солимен и ее персонал согласились по другому требованию администрации: напечатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа. Эти купюры, первые в американской истории с подписью действующего президента, сейчас печатаются в Вашингтоне.

Монета с изображением Трампа

Напомним, также в США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа. На монете будет изображен суровый Трамп, склонившийся над столом и смотрящий вперед. Она основана на фотографии, выставленной в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

При этом закон в Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.

