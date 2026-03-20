В США выпускают монету с изображением Трампа: как она выглядит

Дональд Трамп
Белый дом

Федеральная комиссия по изобразительному искусству одобрила выпуск памятной золотой монеты из 24-каратного золота с изображением президента США Дональда Трампа, посвященной 250-летию США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Как будет выглядеть монета

На монете будет изображен суровый Трамп, склонившийся над столом и смотрящий вперед. Она основана на фотографии, выставленной в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Фото 2 — В США выпускают монету с изображением Трампа: как она выглядит
Дизайн памятной золотой монеты с изображением президента США Дональда Трампа
Фото 3 — В США выпускают монету с изображением Трампа: как она выглядит
Посетители Национальной галереи портретов проходят мимо портрета президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Фото: AP/Род Лемки, младший

Теперь Монетный двор США определит окончательный размер монеты.

Сообщается, что Трамп уже одобрил дизайн, и ожидается, что министр финансов Скотт Бессент в скором времени прикажет чеканить монету.

Критика в сторону Трампа

Золотая монета Трампа вызвала критику некоторых демократов и членов другого федерального комитета по искусству.

"Монархи и диктаторы размещают свои лица на монетах, а не лидеры демократии", – заявил агентству Reuters сенатор США от Демократической партии Джефф Меркли.

Законодательный запрет

При этом закон в Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.

От каких монет отказался Трамп

Президент Трамп критиковал музеи и федеральные учреждения за "негативное изображение истории США" и в марте 2025 года издал указ об отмене таких выставок.

Министерство финансов не одобрило выпуск монет 250-летия США, посвященных отмене рабства, избирательному праву женщин и движению за гражданские права, хотя эти темы были рекомендованы двухпартийным советом по монетному делу.

Планируемые дизайны включали Фредерика Дугласа, активисток за право голоса женщин и Руби Бриджес по движению за гражданские права. Закон разрешал до пяти четвертаков в 2026 году, один из которых должен был отражать вклад женщин в историю нации.

Доллар Трампа

Противоречивая монета с изображением Дональда Трампа станет частью празднования 250-летия США. Ранее монетный двор обнародовал   три варианта дизайна   с портретами Трампа на аверсе и разными версиями американского орла на реверсе. Из-за законодательных ограничений изображение живых людей возможно только на лицевой стороне.

Напомним, в Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.


Автор:
Светлана Манько