У США випускають монету із зображенням Трампа: як вона виглядає

Федеральна комісія з образотворчого мистецтва схвалила випуск пам'ятної золотої монети з 24-каратного золота із зображенням президента США Дональда Трампа, яка буде присвячена 250-річчю США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Як виглядатиме монета

На монеті буде зображено суворого Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. Вона заснована на фотографії, що виставлена ​​в Національній портретній галереї у Вашингтоні.

Дизайн пам'ятної золотої монети із зображенням президента США Дональда Трампа

Відвідувачі Національної галереї портретів проходять повз портрет президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Фото: AP / Род Лемкі, молодший

Тепер Монетний двір США визначить остаточні розміри монети.

Повідомляється, що Трамп уже схвалив дизайн, і очікується, що міністр фінансів Скотт Бессент незабаром накаже карбувати монету.

Критика у бік Трампа

Золота монета Трампа викликала критику з боку деяких демократів та членів іншого федерального комітету з питань мистецтва.

"Монархи та диктатори розміщують свої обличчя на монетах, а не лідери демократії", – заявив агентству Reuters сенатор США від Демократичної партії Джефф Мерклі.

Законодавча заборона

При цьому закон у Штатах забороняє розміщувати чинного президента на валюті. Однак у цьому випадку йдеться про колекційну монету, яку Мінфін може випускати на власний розсуд.

Це буде лише друга монета США з живим президентом - перша, присвячена Джорджу Вашингтону та Калвіну Куліджу, випущена у 1926 році, виявилася непопулярною та більшість екземплярів переплавили.

Від яких монет відмовився Трамп

Президент Трамп критикував музеї та федеральні установи за "негативне зображення історії США" та у березні 2025 року видав указ про скасування таких виставок.

Міністерство фінансів не схвалило випуск монет 250-річчя США, присвячених скасуванню рабства, виборчому праву жінок та руху за громадянські права, хоча ці теми були рекомендовані двопартійною радою з монетної справи.

Плановані дизайни включали Фредеріка Дугласа, активісток за право голосу жінок та Рубі Бріджес із руху за громадянські права. Закон дозволяв до п’яти четвертаків у 2026 році, один із яких мав відображати внесок жінок у історію нації.

Долар Трампа

Суперечлива монета з зображенням Дональда Трампа стане частиною святкування 250-річчя США. Раніше монетний двір оприлюднив три варіанти дизайну з портретами Трампа на аверсі та різними версіями американського орла на реверсі. Через законодавчі обмеження зображення живих людей можливе лише на лицьовому боці.

Нагадаємо, у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.



