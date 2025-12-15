Доларова монета із зображенням Дональда Трампа: США планують суперечливий випуск

Адміністрація Дональда Трампа планує випустити наступного року доларову монету із зображенням чинного президента, порушуючи столітній прецедент, коли на американських монетах не зображували живих президентів. Новий дизайн також замінить історичні квартери із символами боротьби за громадянські права.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNN.

Знищення пенні було лише початком

Нові монети, випущені після припинення адміністрацією Трампа виробництва пенні на початку року, демонструють прагнення президента залишити свій відбиток на історії країни поза межами Білого дому. Це проявляється як через розміщення власного обличчя та імені на державних символах, так і через перегляд підходів до відображення історії та різноманітності Америки.

Монетний двір США опублікував остаточні дизайни історичних монет, присвячених 250-річчю країни. Замість тем, пов’язаних із скасуванням рабства, здобуттям права голосу жінками чи рухом за громадянські права, нові монети відображають більш однорідний погляд на історію США:

Джордж Вашингтон - за Війну за незалежність;

Томас Джефферсон - Декларація незалежності;

Джеймс Медісон - Конституція;

Авраам Лінкольн - Геттісберзька промова;

паломники на честь підписання Мейфлауерського договору.

"Дизайн цих монет відображає шлях Америки до "досконалішого союзу" та прославляє визначальні ідеали свобод", — заявила виконуюча обов’язки директора Монетного двору Крісті МакНеллі.

Монетний двір уточнив, що замість раніше рекомендованих монет, які вшановували боротьбу за права людини, нові дизайни покликані підкреслити "історію та заснування нашої великої наці". Міністр фінансів Брендон Біч пояснив: "Якщо адміністрація Байдена та колишня міністерка фінансів Джанет Єллен зосереджувалися на політиці різноманітності та критичній расовій теорії, адміністрація Трампа прагне підкреслити процвітання та патріотизм".

Від яких монет відмовився Трамп

Президент Трамп критикував музеї та федеральні установи за "негативне зображення історії США" та у березні видав указ про скасування таких виставок.

Міністерство фінансів не схвалило випуск монет 250-річчя США, присвячених скасуванню рабства, виборчому праву жінок та руху за громадянські права, хоча ці теми були рекомендовані двопартійною радою з монетної справи.

Плановані дизайни включали Фредеріка Дугласа, активісток за право голосу жінок та Рубі Бріджес із руху за громадянські права. Закон дозволяв до п’яти четвертаків у 2026 році, один із яких мав відображати внесок жінок у історію нації.

Долар Трампа

Суперечлива доларова монета з зображенням Дональда Трампа стане частиною святкування 250-річчя США. Монетний двір оприлюднив три варіанти дизайну з портретами Трампа на аверсі та різними версіями американського орла на реверсі. Через законодавчі обмеження зображення живих людей можливе лише на лицьовому боці.

Це буде лише друга монета США з живим президентом - перша, присвячена Джорджу Вашингтону та Калвіну Куліджу, випущена у 1926 році, виявилася непопулярною та більшість екземплярів переплавили. Крім того, Монетний двір планує випустити обмежену серію пенні з роками 1776–2026.

Нагадаємо, у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.