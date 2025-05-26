Міністерство фінансів США припиняє випуск пенні: чому прийнято таке рішення

Уряд США поступово припиняє випуск пенні, який перебував у обігу протягом століть, з метою скорочення витрат, що, за прогнозами, дозволить заощадити 56 мільйонів доларів на рік. За останні 10 років вартість виготовлення монет зросла майже до 4 центів за пенні.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Fox News.

Цього місяця Казначейство Сполучених Штатів зробило останнє замовлення на чеканку пенні та припинить випуск одноцентових монет до початку 2026 року.

Припинивши виробництво пенні, Монетний двір США прогнозує значну щорічну економію за рахунок скорочення матеріальних витрат.

У лютому президент США Дональд Трамп оголосив про плани припинити виробництво пенні, які коштують дорожче, ніж їхня вартість для карбування.

"Сполучені Штати занадто довго карбували пенні, які буквально коштували нам більше 2 центів. Це так марнотратно! Я доручив своєму міністру фінансів США припинити випуск нових пенні", — наголосив Трамп.

Цей крок є частиною двопартійних зусиль з припинення виробництва найменшої монети. Цього року було внесено два двопартійні законопроекти про відміну пенні. Зазначається, що у той час як Конгрес визначає характеристики валюти, такі як розмір та вміст металу в монетах, Казначейство має право зупинити випуск нових монет.

Як зазначають експерти, відмова від пенні може позначитися на поведінці споживачів, цінових стратегіях рітейлерів та готівкових операціях. Скасування пенні може вплинути на округлення цін їх у більшу чи меншу сторону до найближчих 5 центів.

Нині в обігу США перебуває близько 114 мільярдів пенні, але вони використовуються недостатньо. Пенні був однією з перших монет, випущених Монетним двором США після його заснування у 1792 році.

Нагадаємо, у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250. Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом.