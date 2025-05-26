Министерство финансов США прекращает выпуск пенни: почему принято такое решение

Правительство США постепенно прекращает находившийся в обращении на протяжении веков выпуск пенни с целью сокращения расходов, что, по прогнозам, позволит сэкономить 56 миллионов долларов в год. За последние 10 лет стоимость изготовления монет выросла почти до 4 центов за пенни.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Fox News.

В этом месяце Казначейство Соединенных Штатов сделало последний заказ в ожидании пенни и прекратит выпуск одноцентовых монет к началу 2026 года.

Прекратив производство пенни, Монетный двор США прогнозирует значительную ежегодную экономию за счет сокращения материальных затрат.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о планах прекратить производство пенни, которые стоят дороже их стоимости для чеканки.

"Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов. Это так расточительно! Я поручил своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни", — подчеркнул Трамп.

Этот шаг является частью двухпартийных усилий по прекращению производства малейшей монеты. В этом году были внесены два двухпартийных законопроекта об отмене пенни. Отмечается, что в то время как Конгресс определяет характеристики валюты, такие как размер и содержание металла в монетах, Казначейство имеет право приостановить выпуск новых монет.

Как отмечают эксперты, отказ от пенни может сказаться на поведении потребителей, ценовых стратегиях ритейлеров и наличных операциях. Отмена пенни может повлиять на скругление цен его в большую или меньшую сторону до ближайших 5 центов.

В настоящее время в обращении США находится около 114 миллиардов пенни, но они используются недостаточно. Пенни был одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году.

Напомним, в Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250. Также конгрессмены предлагают совершить день рождения Трампа федеральным праздником.