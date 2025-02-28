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У США хочуть ввести купюру $250 з портретом Трампа
У Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.
Член палати представників Республіканської партії Джо Вілсон, який є автором відповідного законопроєкту, у соцмережі Х опублікував зображення купюри з обличчям Трампа. Дизайн був згенерований за допомогою штучного інтелекту.
Конгресмен пояснив необхідність введення нової купюри тим, що інфляція за президентства Джо Байдена зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки.
"Найцінніша купюра для найціннішого президента!" - написав Вілсон.
Культ Трампа
Як пише The New York Post, такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії.
Водночас видання нагадує, що купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.
Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом.
Конгресмен Клаудія Тенні сказала, що вона представила закон про об’єднання існуючого щорічного святкування Дня прапора з днем народження президента для нового спільного свята, яке відзначатиметься 14 червня
Також республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна
Раніше повідомлялося, що Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити карбування одноцентових монет, або пенні, як їх зазвичай називають. Згідно з річним звітом Монетного двору США за 2024 рік, виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента.