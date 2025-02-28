У США хочуть ввести купюру $250 з портретом Трампа

У Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Член палати представників Республіканської партії Джо Вілсон, який є автором відповідного законопроєкту, у соцмережі Х опублікував зображення купюри з обличчям Трампа. Дизайн був згенерований за допомогою штучного інтелекту.

Конгресмен пояснив необхідність введення нової купюри тим, що інфляція за президентства Джо Байдена зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки.

"Найцінніша купюра для найціннішого президента!" - написав Вілсон.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3 — Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025

Культ Трампа

Як пише The New York Post, такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії.

Водночас видання нагадує, що купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.

Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом.

Конгресмен Клаудія Тенні сказала, що вона представила закон про об’єднання існуючого щорічного святкування Дня прапора з днем ​​народження президента для нового спільного свята, яке відзначатиметься 14 червня

Також республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити карбування одноцентових монет, або пенні, як їх зазвичай називають. Згідно з річним звітом Монетного двору США за 2024 рік, виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента.