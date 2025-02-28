Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,60

41,50

EUR

43,71

43,46

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У США хочуть ввести купюру $250 з портретом Трампа

$250 з портретом Трампа
Фото: https://x.com/RepJoeWilson

У Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Член палати представників Республіканської партії Джо Вілсон, який є автором відповідного законопроєкту,  у соцмережі Х опублікував зображення купюри з обличчям Трампа. Дизайн був згенерований за допомогою штучного інтелекту.

Конгресмен пояснив необхідність введення нової купюри тим, що інфляція за президентства Джо Байдена зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки.

"Найцінніша купюра для найціннішого президента!" - написав Вілсон.

Культ Трампа

Як пише The New York Post, такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії. 

Водночас видання нагадує, що купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.

Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом. 

Конгресмен Клаудія Тенні сказала, що вона представила закон про об’єднання існуючого щорічного святкування Дня прапора з днем ​​народження президента для нового спільного свята, яке відзначатиметься 14 червня

Також республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити карбування одноцентових монет, або пенні, як їх зазвичай називають. Згідно з річним звітом Монетного двору США за 2024 рік, виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента.

Автор:
Світлана Манько