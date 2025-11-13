У США викарбували останній пенні: були в обігу понад 230 років

Сполучені Штати Америки припинили карбувати монети номіналом один цент (пенні), які були невід’ємною частиною американської культури протягом понад 230 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AP.

Видання нагадує, що коли пенні вперше ввели в обіг у 1793 році, за нього можна було купити бісквіт, свічку або цукерку.

Тепер більшість таких монет припадають пилом у банках чи шухлядах, а собівартість виготовлення кожного становить майже 4 центи.

Наразі монети номіналом один цент все ще перебувають в обігу і залишатимуться законним платіжним засобом, але нові більше не випускатимуться.

"Боже, благослови Америку, і ми заощадимо платникам податків 56 мільйонів доларів", - наголосив очільник Монетного двору США Брендон Біч, натискаючи кнопку, щоб викарбувати останній пенні.

Останні кілька пенні мають бути продані з аукціону.

Припинивши виробництво пенні, Монетний двір США прогнозує значну щорічну економію за рахунок скорочення матеріальних витрат.

У лютому президент США Дональд Трамп оголосив про плани припинити виробництво пенні, які коштують дорожче, ніж їхня вартість для карбування.

"Сполучені Штати занадто довго карбували пенні. Це так марнотратно! Я доручив своєму міністру фінансів США припинити випуск нових пенні", — заявляв Трамп.

Нагадаємо, у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.