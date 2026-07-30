На кордоні з Молдовою будують новий пункт пропуску: що відомо

На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску "Бронниця – Унгурь". Після запуску його пропускна спроможність має зрости на 50%, а завершити роботи планують до кінця 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Будівництво пункту пропуску на Вінниччині розпочалося у листопаді 2025 року. Наразі роботи перебувають на завершальній стадії.

На об’єкті монтують оглядовий місток, завершують електромонтажні роботи, встановлюють зовнішнє освітлення, підводять водопостачання та каналізацію до модульних будівель.

Службові приміщення та павільйони для працівників Державної митної служби та Державної прикордонної служби вже змонтовані.

Після завершення будівництва пункт пропуску зможе щодоби обслуговувати:

до 600 пасажирів;

до 400 легкових автомобілів;

до 50 вантажівок;

до 800 пішоходів.

Збільшення пропускної спроможності має скоротити навантаження на інші переходи на українсько-молдовському кордоні та розширити можливості для автомобільних перевезень між двома країнами.

Окрім цього, в Україні триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.