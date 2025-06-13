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На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" (ФОТО)

пункт пропуску
На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску

В Україні триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Будівництво стане найбільшим прикордонним проєктом, що наразі реалізується на українському кордоні.

Перший заступник голови агентства Микола Бойко разом з очільником Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким оглянули будівельний майданчик майбутнього пункту пропуску та провели зустріч із румунською делегацією.

Фото 2 — На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" (ФОТО)

Серед її учасників — міністр фонду ЄС в Румунії Марчел Болош, віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску, представники Єврокомісії та керівники 12 румунських регіонів.

Планується, що новий пункт працюватиме цілодобово та без обмежень ваги — як для легкового, так і вантажного транспорту.

Пропускна спроможність складе:

  • до 900 легкових авто на добу (приблизно 1 800 осіб);
  • 80 автобусів (3 000–4 000 пасажирів);
  • 400 вантажівок.

Інфраструктура передбачає 6 смуг для легкових автомобілів, 2 — для автобусів і 6 — для вантажного транспорту.

Фото 3 — На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" (ФОТО)

Румунська сторона наразі фінансує будівництво автомобільного мосту, включно з його частиною на українській території. На об’єкті ведуться активні роботи зі зведення мосту та організації тимчасового об’їзду.

Наступними кроками стане створення спільної українсько-румунської комісії для приймання та передачі мосту, укладання угоди про технічне обслуговування та оновлення двосторонньої угоди щодо митного контролю та логістики.

Додамо, с квітні стало відомо, що Україна та Румунія працюють над збільшення пропускної здатності кордону та планують відкрити п’ять нових пунктів пропуску.

Автор:
Тетяна Гойденко