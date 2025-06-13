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На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" (ФОТО)
В Україні триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Будівництво стане найбільшим прикордонним проєктом, що наразі реалізується на українському кордоні.
Перший заступник голови агентства Микола Бойко разом з очільником Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким оглянули будівельний майданчик майбутнього пункту пропуску та провели зустріч із румунською делегацією.
Серед її учасників — міністр фонду ЄС в Румунії Марчел Болош, віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску, представники Єврокомісії та керівники 12 румунських регіонів.
Планується, що новий пункт працюватиме цілодобово та без обмежень ваги — як для легкового, так і вантажного транспорту.
Пропускна спроможність складе:
- до 900 легкових авто на добу (приблизно 1 800 осіб);
- 80 автобусів (3 000–4 000 пасажирів);
- 400 вантажівок.
Інфраструктура передбачає 6 смуг для легкових автомобілів, 2 — для автобусів і 6 — для вантажного транспорту.
Румунська сторона наразі фінансує будівництво автомобільного мосту, включно з його частиною на українській території. На об’єкті ведуться активні роботи зі зведення мосту та організації тимчасового об’їзду.
Наступними кроками стане створення спільної українсько-румунської комісії для приймання та передачі мосту, укладання угоди про технічне обслуговування та оновлення двосторонньої угоди щодо митного контролю та логістики.
Додамо, с квітні стало відомо, що Україна та Румунія працюють над збільшення пропускної здатності кордону та планують відкрити п’ять нових пунктів пропуску.