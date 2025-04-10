П’ять нових пунктів пропуску планують відкрити на українсько-румунському кордоні

Україна та Румунія працюють над збільшення пропускної здатності кордону та планують відкрити п’ять нових пунктів пропуску.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України за результатами зустрічі з румунською делегацією.

Зазначається, що сторони обговорили розбудову автомобільних пунктів пропуску на українсько-румунській ділянці кордону.

“Стратегічним питанням для нас лишаються збільшення пропускної здатності кордону з Румунією. Йдеться як про розбудову наявних пунктів пропуску, так і будівництво нових. У першу чергу нам важливо запустити великі пасажирські автобуси через “Дяківці – Раковець” та відкрити новий пункт пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”", - підкреслив заступник міністра Сергій Деркач.

За його словами, на останньому румунська сторона вже завершує спорудження мосту, а загальна готовність будівництва пункту пропуску з боку Румунії складає майже 65%. Україна зі свого боку активно працює над залученням фінансування для відкриття цього пункту пропуску.

Як повідомляють в Мінірозвитку, під час зустрічі сторони домовились:

забезпечити запуск великих автобусів через пункт пропуску “Дяківці” після завершення реконструкції цього переходу. У рамках ремонту заплановано виділення окремої смуги для такого транспорту;

запустити пілотний проєкт з відкриття спільного пункту пропуску;

розпочати підготовку щодо визначення пріоритетності запуску пунктів пропуску для легкових авто та пішоходів, що матимуть важливе регіональне значення.

Крім того, Мінрозвитку вже звернулось до румунських колег з нотою щодо відкриття п’яти нових пунктів пропуску.

Також обидві країни очікують на рішення конкурсного комітету програми ЄС “Механізм сполучення Європи”, куди подали спільну заявку з розбудови пункту пропуску “Дякове – Халмеу”.

Окрім цього, пріоритетним питанням є запуск додаткового парома на пункті пропуску “Орлівка – Ісакча”.

Нагадаємо, 8 квітня на Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску між Україною та Угорщиною — "Велика Паладь – Надьгодош", який працює на тимчасовій інфраструктурі.