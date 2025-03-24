На деяких пунктах пропуску вводять окремі черги для вантажівок від 3,5 тонн: перелік

25 березня о 12:00 у системі “єЧерга” для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн відкриється запис до онлайн-черг на низці пунктів пропуску.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, йдеться про вісім пунктів пропуску:

Угринів – Долгобичув (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина);

Порубне – Сірет (Румунія);

Россошани – Брічень (Молдова);

Старокозаче – Тудора (Молдова);

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова);

Рені – Джурджулешти (Молдова);

Орлівка – Ісакча (Румунія).



Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Запис у нові типи черг діє на наступних пунктах пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);

Краківець – Корчова (Польща);

Шегині – Медика (Польща);

Рава-Руська – Гребенне (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина) – з 25 березня з 12:00.

"Таким чином, всі вантажні транспортні засоби ліцензованих перевізників перетинатимуть кордон виключно за записом в системі єЧерга", - констатують у Мінінфраструктури.

Детальну інформацію як забронювати час в системі можна знайти за посиланням.

Для якого транспорту працює "єЧерга"

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а потім розширилась на 29 пунктів пропуску.

З 22 липня 2024 року послуга "єЧерга" запрацювала для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.

З 27 лютого 2024 року електронна черга на кордоні стала доступною для легкових авто через "Дію".