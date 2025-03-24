- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В некоторых пунктах пропуска вводят отдельные очереди для грузовиков от 3,5 тонн: список
25 марта в 12:00 в системе "“єЧерга” для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн откроется запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
В частности, речь идет о восьми пунктах пропуска:
- Угринов – Долгобычев (Польша);
- Чоп – Захонь (Венгрия);
- Порубное – Сирет (Румыния);
- Россошаны – Бричень (Молдова);
- Староказачье – Тудора (Молдова);
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);
- Рени – Джурджулешты (Молдова);
- Орловка – Исакча (Румыния).
Также в рамках системы “єЧерга” на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.
Запись в новые типы очередей действует на следующих пунктах пропуска:
- Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);
- Краковец – Корчёва (Польша);
- Шегини – Медика (Польша);
- Рава-Русская – Гребенное (Польша);
- Чоп – Захонь (Венгрия) – с 25 марта с 12:00.
"Таким образом, все грузовые транспортные средства лицензированных перевозчиков будут пересекать границу исключительно по записи в системе “єЧерга”", — констатируют в Мининфраструктуры.
Подробную информацию о том, как забронировать время в системе, можно найти по ссылке.
Для какого транспорта работает “єЧерга”
Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, “єЧерга” заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.
С 22 июля 2024 года услуга “єЧерга”заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск — Викову де Сус" с Румынией.
С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".