В некоторых пунктах пропуска вводят отдельные очереди для грузовиков от 3,5 тонн: список

25 марта в 12:00 в системе "“єЧерга” для лицензированных грузовиков от 3,5 тонн откроется запись в онлайн-очереди на ряде пунктов пропуска.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В частности, речь идет о восьми пунктах пропуска:

Угринов – Долгобычев (Польша);

Чоп – Захонь (Венгрия);

Порубное – Сирет (Румыния);

Россошаны – Бричень (Молдова);

Староказачье – Тудора (Молдова);

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);

Рени – Джурджулешты (Молдова);

Орловка – Исакча (Румыния).



Также в рамках системы “єЧерга” на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.

Запись в новые типы очередей действует на следующих пунктах пропуска:

Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);

Краковец – Корчёва (Польша);

Шегини – Медика (Польша);

Рава-Русская – Гребенное (Польша);

Чоп – Захонь (Венгрия) – с 25 марта с 12:00.

"Таким образом, все грузовые транспортные средства лицензированных перевозчиков будут пересекать границу исключительно по записи в системе “єЧерга”", — констатируют в Мининфраструктуры.

Подробную информацию о том, как забронировать время в системе, можно найти по ссылке.

Для какого транспорта работает “єЧерга”

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, “єЧерга” заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 22 июля 2024 года услуга “єЧерга”заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск — Викову де Сус" с Румынией.

С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".