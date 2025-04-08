Україна та Угорщина відкрили новий пункт пропуску на Закарпатті (ФОТО)

Сьогодні, 8 квітня, на Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску між Україною та Угорщиною — "Велика Паладь – Надьгодош", який працює на тимчасовій інфраструктурі.

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Про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Запуск пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі став результатом ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України у співпраці з Міністерством зовнішніх справ Угорщини, за підтримки місцевої влади та Офісу президента України.

До урочистого відкриття долучилися ключові представники влади: віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, заступник міністра Сергій Деркач, заступник міністра зовнішніх справ Угорщини, парламентський секретар Левенте Мадьор, Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, а також голова Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослав Білецький.

Про новий пункт пропуску

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня.

Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів.

Очікується, що за рік "Велика Паладь" збільшить пропускну спроможність українсько-польської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.

Для відкриття пункту пропуску Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області виконала низку робіт, зокрема:

організація огородження та освітлення території;

забезпечення електропостачанням і водопостачанням;

встановлення модульних конструкцій для облаштування робочих місць органів контролю та санітарних зон.

На пункті пропуску передбачено роботу двох смуг для в'їзду та виїзду з України.

Про пункти пропуску з Угорщиною

Нагадаємо, що в грудні минулого року пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань" з Угорщиною став доступним для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн. На цьому пункті вже завершено облаштування дорожньої інфраструктури, що було фінансовано ЄС і здійснено за підтримки Міжнародної організації з міграції.

Також повідомлялося, що парламент Угорщини ратифікував зміни до Угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску, які передбачають будівництво нового КПП на українcько-угорському кордоні.

Загалом між Україною та Угорщиною функціонує 5 автомобільних пунктів пропуску, серед яких найбільшим є "Чоп – Захонь". Цей пункт єдиний призначений для перетину вантажівками вагою понад 7,5 тонн, що перевозять товари.