На українсько-угорському кордоні відкриється новий пункт пропуску: що відомо

Відкриття нового КПП “Велика Паладь – Нодьгодош” на угорському кордоні заплановано на 8 квітня. У заході візьмуть участь високопосадовці України та Угорщини.

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Про це повідомила пресслужба Закарпатської митниці.

Зазначається, в Ужгороді відбулася робоча зустріч, на якій в.о. начальника Закарпатської митниці Ілля Ніжніков та Генеральний консул Угорщини Йожеф Бачкаі обговорили подальшу співпрацю між установами та розвиток пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні.

Основною темою стало відкриття міжнародного переходу "Велика Паладь – Нодьгодош", яке заплановане на 8 квітня за участю високопосадовців України та Угорщини.

За словами дипломата, відкриття цього КПП сприятиме зміцненню транскордонних і культурних зв’язків та матиме позитивний вплив на євроінтеграцію України.

Наголошено, що у митній службі впроваджено комплексний підхід до боротьби з контрабандою та корупцією.

Також анонсовано запуск індустріального парку ТОВ БФ "Термінал" у смт Батєво та с. Батрадь, де планується масове виробництво фанери та дерев’яних плит для експорту до ЄС через Угорщину.

Очікується збільшення навантаження на пункти пропуску для вантажних транспортних засобів.

Крім того, сторони погодились на активну комунікацію, швидку реакцію на проблемні питання та пошук шляхів їх вирішення.

Про роботу пунктів пропуску

У рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Додамо, з 13 березня по 10 травняу пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.