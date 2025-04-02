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На украинско-венгерской границе откроется новый пункт пропуска: что известно
Открытие нового КПП "Великая Паладь — Нодьгодош" на венгерской границе запланировано на 8 апреля. В мероприятии примут участие чиновники Украины и Венгрии.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.
Отмечается, в Ужгороде прошла рабочая встреча, на которой и.о. начальника Закарпатской таможни Илья Нижников и Генеральный консул Венгрии Йожеф Бачкаи обсудили дальнейшее сотрудничество между учреждениями и развитие пунктов пропуска на украинско-венгерской границе.
Основной темой стало открытие международного перехода "Великая Паладь – Нодьгодош", которое запланировано на 8 апреля с участием чиновников Украины и Венгрии.
По словам дипломата, открытие этого КПП будет способствовать укреплению трансграничных и культурных связей и положительно влияет на евроинтеграцию Украины.
Отмечено, что в таможенной службе внедрен комплексный подход к борьбе с контрабандой и коррупцией.
Также анонсирован запуск индустриального парка ООО БФ "Терминал" в пгт Батево и с. Батрадь, где планируется массовое производство фанеры и деревянных плит для экспорта в ЕС через Венгрию.
Ожидается увеличение нагрузки на пункты пропуска для грузовых транспортных средств.
Кроме того, стороны согласились на активную коммуникацию, скорую реакцию на проблемные вопросы и поиск путей их решения.
О работе пунктов пропуска
В рамках системы "ЕЧЕРГ" на пяти крупнейших пунктах пропуска введены отдельные очереди для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн.
Добавим, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.