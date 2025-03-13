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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей до мая будет работать в замедленном режиме

пункт пропуск "Медика-Шегини"
Пункт пропуска "Медика-Шегини". Фото: Униан

С 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.

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Об этом сообщилаГосударственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что оформление грузов в течение двух месяцев в замедленном режиме связано с реконструкцией пункта пропуска.

"Во избежание задержек рекомендуем заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Также в рамках системы “єЧерга”  на пяти крупнейших пунктах пропуска введены отдельные очереди для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн.

Запись в новые типы очередей будет открыта на следующих пунктах пропуска:

  • Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия) – с 11 марта, 12:00;
  • Краковец – Корчёва (Польша) – с 18 марта, 12:00;
  • Шегини – Медика (Польша) – с 18 марта, 12:00;
  • Рава-Русская – Гребенное (Польша) – с 18 марта, 12:00;
  • Чоп – Захонь (Венгрия) – с 25 марта, 12:00.
Автор:
Светлана Манько