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Украина и Венгрия открыли новый пункт пропуска в Закарпатье (ФОТО)
Сегодня, 8 апреля, в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска между Украиной и Венгрией — "Великая Паладь — Надьгодош", который работает на временной инфраструктуре.
Об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.
Запуск пункта пропуска на временной инфраструктуре стал результатом инициативы Министерства развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Министерством внешних дел Венгрии при поддержке местных властей и Офиса президента Украины.
К торжественному открытию присоединились ключевые представители власти: вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель министра Сергей Деркач, заместитель министра внешних дел Венгрии, парламентский секретарь Левенте Мадьор, Виктор Никита, заместитель руководителя Офиса президента Украины, а также председатель Закарпатской области.
О новом пункте пропуска
Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Он будет работать в дневное время с 7 до 18 часов каждый день.
Планируется, что новый пункт пропуска в сутки сможет пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов.
Ожидается, что за год "Великая Паладь" увеличит пропускную способность украино-польского участка границы на 73 тыс. легковых автомобилей и 220 тыс. пешеходов.
Для открытия пункта пропуска Служба восстановления и развития инфраструктуры Закарпатской области выполнила ряд работ, в частности:
- организация ограждения и освещения территории;
- обеспечение электроснабжением и водоснабжением;
- установка модульных конструкций для устройства рабочих мест органов контроля и санитарных зон.
На пункте пропуска предусмотрена работа двух полос для въезда и выезда из Украины.
О пунктах пропуска с Венгрией
Напомним, что в декабре прошлого года пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань" с Венгрией стал доступен для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн. На этом пункте уже завершено обустройство дорожной инфраструктуры, финансируемой ЕС и осуществленное при поддержке Международной организации по миграции.
Также сообщалось, что парламент Венгрии ратифицировал изменения в Соглашение между Украиной и Венгрией о развитии пунктов пропуска, предусматривающих строительство нового КПП на украинско-венгерской границе.
В общей сложности между Украиной и Венгрией функционирует 5 автомобильных пунктов пропуска, среди которых крупнейшим является "Чоп — Захонь". Этот пункт единственный предназначен для пересечения грузовиками весом более 7,5 тонн, перевозящих товары.