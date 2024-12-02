У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною запустили оформлення вантажівок

2 грудня на КПП "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки.

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Про це повідомляє Державна митна служба.

Це стало результатом реалізації двосторонньої угоди між урядами України та Угорщини, спрямованої на розширення функціоналу цього пункту пропуску для обслуговування вантажних транспортних засобів.

Згідно з угодою, пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань" тепер дозволяє переміщення вантажівок вагою до 7,5 тонни, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів без обмежень щодо ваги.

У рамках угоди передбачено:

Відкриття нового КПП "Велика Паладь – Надьгодош", який обслуговуватиме автомобільний і пасажирський транспорт (крім автобусів).

Розбудову інфраструктури на КПП "Дзвінкове – Лонья", що також стане доступним для вантажних автомобілів.

Будівництво нового мосту через річку Тиса в межах КПП "Чоп – Захонь" для збільшення пропускної здатності.

Про те, що кордон з Угорщиною біля Берегового відкриють для вантажівок, стало відомо ще 15 листопада. Нагадаємо, що в жовтні зміни до угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску, які передбачають будівництво на кордоні нового КПП "Велика Паладь" та реконструкцію КПП "Лужанка" для вантажних перевезень, було ратифіковано угорським парламентом.