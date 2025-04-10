Пять новых пунктов пропуска планируют открыть на украинско-румынской границе

Украина и Румыния работают над увеличением пропускной способности границы и планируют открыть пять новых пунктов пропуска.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины по результатам встречи с румынской делегацией.

Стороны обсудили строительство автомобильных пунктов пропуска на украинско-румынском участке границы.

"Стратегическим вопросом для нас остаются увеличение пропускной способности границы с Румынией. Речь идет как о развитии существующих пунктов пропуска, так и о строительстве новых. В первую очередь нам важно запустить большие пассажирские автобусы через "Дьяковцы — Раковец" и открыть новый пункт пропуска "Белая Церковь — Сигету Мармацией"", — подчеркнул.

По его словам, на последнем румынская сторона уже завершает строительство моста, а общая готовность строительства пункта пропуска со стороны Румынии составляет почти 65%. Украина, со своей стороны, активно работает над привлечением финансирования для открытия этого пункта пропуска.

Как сообщают в Минразвития, во время встречи стороны договорились:

обеспечить запуск больших автобусов через пункт пропуска "Дяковцы" после завершения реконструкции этого перехода. В рамках ремонта запланировано выделение отдельной полосы такого транспорта;

запустить пилотный проект по открытию общего пункта пропуска;

начать подготовку по определению приоритетности запуска пунктов пропуска для легковых автомобилей и пешеходов, которые будут иметь важное региональное значение.

Кроме того, Минразвития уже обратилось к румынским коллегам с нотой по поводу открытия пяти новых пунктов пропуска.

Также обе страны ожидают решения конкурсного комитета программы ЕС "Механизм сообщения Европы", куда подали совместную заявку по развитию пункта пропуска "Дьяково — Халмеу".

Кроме того, приоритетным вопросом является запуск дополнительного парома на пункте пропуска "Орловка — Исакча".

Напомним, 8 апреля в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска между Украиной и Венгрией — "Великая Паладь — Надьгодош", который работает на временной инфраструктуре.