Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,38

41,33

EUR

47,70

47,50

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна і Румунія обмінялися дозволами на нерегулярні перевезення пасажирів: чому це важливо

автобус, дорога, зупинка
Україна і Румунія обмінялися дозволами на пасажирські перевезення. / Freepik

Україна досягла домовленостей із Румунією про обмін 2000 універсальних разових дозволів на нерегулярні перевезення пасажирів між країнами. Перевізники отримали можливість здійснювати автобусні поїздки, які не належать до регулярних маршрутів і які не дозволяються відповідно до угоди INTERBUS.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Така ініціатива собливо актуальна у літній період, коли суттєво зростає попит на автобусні поїздки за кордон. Як зазначає Мінрозвитку, дозволи найближчим часом будуть доступні на пунктах видачі. Про початок їхнього розповсюдження буде повідомлено додатково.

Сьогодні між Україною та Румунією функціонує понад 50 регулярних автобусних маршрутів, однак попит на нерегулярні перевезення залишається високим.

"Домовленість з Румунією про обмін дозволами – це відповідь на реальні потреби бізнесу та людей. Дякуємо партнерам за конструктивний діалог і співпрацю", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Варто зазначити, нещодавно міністерство домовилось про обмін дозволами на нерегулярні перевезення з Грецією.

Нагадаємо, у травні Мінрозвитку розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску. Це допоможе скоротити черги та час очікування на кордоні.

Автор:
Тетяна Ковальчук