Україна і Румунія обмінялися дозволами на нерегулярні перевезення пасажирів: чому це важливо

Україна досягла домовленостей із Румунією про обмін 2000 універсальних разових дозволів на нерегулярні перевезення пасажирів між країнами. Перевізники отримали можливість здійснювати автобусні поїздки, які не належать до регулярних маршрутів і які не дозволяються відповідно до угоди INTERBUS.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Така ініціатива собливо актуальна у літній період, коли суттєво зростає попит на автобусні поїздки за кордон. Як зазначає Мінрозвитку, дозволи найближчим часом будуть доступні на пунктах видачі. Про початок їхнього розповсюдження буде повідомлено додатково.

Сьогодні між Україною та Румунією функціонує понад 50 регулярних автобусних маршрутів, однак попит на нерегулярні перевезення залишається високим.

"Домовленість з Румунією про обмін дозволами – це відповідь на реальні потреби бізнесу та людей. Дякуємо партнерам за конструктивний діалог і співпрацю", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Варто зазначити, нещодавно міністерство домовилось про обмін дозволами на нерегулярні перевезення з Грецією.

Нагадаємо, у травні Мінрозвитку розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску. Це допоможе скоротити черги та час очікування на кордоні.